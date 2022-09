La crisis burocrática entre las funerarias y la Jurisdicción Sanitaria VI ha encarecido y retrasado los servicios por homicidios en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- Las funerarias de Irapuato enfrentan una nueva crisis burocrática. Aseguran que la Jurisdicción Sanitaria VI les niega los permisos para trasladar los cuerpos de las víctimas de hechos delictivos desde Guanajuato, en donde está centralizado el Servicio Médico Forense (Semefo) a la ciudad fresera, bajo el argumento de que sólo en la capital se expide el documento.

Eduardo, trabajador de una de las funerarias de Irapuato, comentó que de cada 10 servicios que realizan, tres son personas fallecidas en un acto de violencia, cuyo reclamo del cuerpo se convierte en un ir y venir a Guanajuato capital, lo que incrementa los costos del servicio.

Indicó que los permisos de traslado se sacaban en la ciudad en donde muere la persona y dónde se presume regresará el cuerpo la mayoría de las veces. Pero dos meses después de que el Semefo se centralizó en Guanajuato capital, la Jurisdicción Sanitaria VI empezó a negar permisos a las funerarias.

“A mí me dijeron que ya no me daban (permiso)porque ya me habían dado muchos y que por ley se tenía que hacer el trámite en Guanajuato. Fui al Ministerio Público y les informé que tenía retraso en el permiso por esta situación y ellos mismos pidieron hablar a la jurisdicción para aclarar la situación, pues nunca se han negado, pero el personal de salubridad señaló que así era por ley. Sin embargo, no supieron decir en dónde estaba estipulado”, contó.

Se necesitan por lo menos dos viajes entre Irapuato y Guanajuato

Ahora, para regresar un cuerpo a Irapuato se tiene que ir a Guanajuato a sacar el permiso, regresar al Ministerio Público en Irapuato, en donde se lleva a cabo la investigación para levantar un acta y después regresar a Guanajuato por el cuerpo y poderlo traer a Irapuato.

“No entiendo por qué se tiene que estar dando tanta vuelta, si siempre se habían sacado permisos en el lugar en donde muere la persona. Yo creo que esta decisión sólo es un capricho del personal de la Jurisdicción Sanitaria, no le encuentro otra explicación”, dijo.

Señaló que estos viajes no son gratis, y el costo termina cayendo sobre los familiares de las víctimas de la violencia que se vive en Guanajuato.

Quejas por la centralización surgieron casi de inmediato

Desde que el Semefo se centralizó en Guanajuato capital a finales de marzo, las quejas de las empresas de servicios funerarios comenzaron a surgir.

El cuatro de abril, menos de una semana después de que se diera la centralización de la Semefo, Periódico Correo ya consignaba que, además de ser un proceso tortuoso para las familias, la centralización provocó que los trabajadores de agencias funerarias sufrieran con los trámites burocráticos, pues hay casos en que la entrega de cuerpos demora más de 26 horas, lo que se traduce en un incremento del 30% al 80% en los gastos funerarios.

Y aunque la Fiscalía estatal explicó que la medida serviría para agilizar los trámites, en la práctica no sucede así.

Eduardo Navarrete, responsable de la agencia funeraria Tezcucano en Irapuato declaró entonces que justo el primer día que comenzó este esquema de trabajo, a las 4:00 de la tarde se reportó el fallecimiento de una persona en la Colonia 12 Diciembre. El cuerpo estuvo expuesto en plena calle por casi 7 horas, hasta que el personal del Semefo pudo retirarlo y trasladarlo a la capital.

“Hay hasta 12 funerarias que están esperando la entrega de los cuerpos. En sí la entrega es rápida, estamos hablando de unas dos horas, pero hay compañeros que han tenido que esperar más. Por ejemplo, de Pénjamo llegó un cuerpo a las 8 de la mañana y salió hasta el siguiente día a las 10 de la noche. Otro de Pueblo Nuevo llegó a las 12 del día y salió a las 8 de la noche”, dijo.

Trámites se pausan durante los fines de semana

Alertó que una situación que la FGE no previó es la atención durante fines de semana y días festivos. Dijo que al obtener el certificado de defunción después de las 2 de la tarde, el resto de los trámites municipales deben realizarse hasta el día siguiente, pues el personal de guardia de las oficinas del Registro Civil en Irapuato labora de 10:00 a 14:00 horas, y donde se paga el permiso de panteones, los sábados solamente trabajan de 10:00 a 13:00 horas. Estas condiciones hacen que se eleven hasta en un 80% los gastos de servicios funerarios.

“No hay un espacio de espera en Semefo y tampoco existe la posibilidad de que regresen a sus lugares de origen porque hay mucha cerrazón allá en el Semefo. Hay que hacer guardia con todo lo que implica, compra de alimentos o bebidas”, dijo Eduardo Navarrete.

Explicó que al menos uno de los familiares de los difuntos debe trasladarse por sus propios medios, pues en el vehículo de la funeraria no puede viajar ninguna persona ajena a esta porque en ese caso por no portar la licencia de transporte, la multa para las agencias funerarias asciende a 70 mil pesos.

Centralización trajo más burocracia y viajes sin sentido

Y el peregrinar burocrático se agudiza en caso de que el certificado de defunción presente un error. En caso de ser así, los dolientes deberán trasladarse primero al Semefo, de ahí a la sede de la Fiscalía para que se modifique la anomalía, y ya con el nuevo certificado acudir otra vez a las oficinas del Registro Civil y la Presidencia Municipal a notificar la modificación.

Desde León, el administrador de Funerales La Luz, con más de 40 años de servicio, explicó que el centralizar los cuerpos en el Servicio Médico Forense en la capital implica pérdida de tiempo y gastos.

Resaltó que esta medida extiende el dolor de los deudos porque los cuerpos tardan dos días en ser entregados. Esto alarga el sufrimiento y aparte se suman costos porque otras funerarias ya están incrementando sus precios de traslado.

Además, explicó que los deudos, para solicitar el apoyo del gobierno municipal o estatal, tienen que realizar una serie de tramites que son engorrosos y todo por ayudas de dos mil pesos, cuando en algunas ocasiones los precios llegan a sobrepasar los 10 mil pesos.

“Una ayuda como tal no es. No todos son candidatos para este tipo de ‘apoyos’ y en medio de su dolor terminan contratando servicios particulares, donde también operan negocios patito”, lamentó.

Carlos Zamarripa defiende la centralización y presume apoyos

Ante las críticas, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, se vio obligado a explicar el tema. Defendió que a los deudos se les apoya a través del Fondo de Adquisición a Víctimas, así como con traslados.

“Esto no representa ni ha representado nunca un factor de erogación mayor para los familiares de las víctimas, es mentira e inclusive puedo decir que hoy en día más del 90% de los familiares que ha venido al Semefo en la parte Central han sido trasladado por nuestro personal y en nuestras unidades precisamente para evitarle cualquier gasto o erogación, quien lo ha hecho, bueno ha querido hacerlo ha sido de manera independiente y por supuesto que eso también lo respetamos”, afirmó.

Zamarripa Aguirre, resaltó que para a las familias que así lo requieran se les apoya con el traslado de los cuerpos. Esto por medio de las ambulancias y los entregan en el lugar o funeraria que les indiquen sin costo alguno.

“Por eso no tiene razón ni sentido los comentarios vertidos alrededor de eso, ni respecto a los gastos. Nosotros hemos apoyado en lo que va de este año a más de cien otorgándoles a través del Fondo de Adquisición a Víctimas el gasto respectivo y sigue siendo el mismo costo por que tenemos este convenio con quienes están de convenio con nosotros de funerarias para que no se cobre ningún tipo de traslado”, dijo a principios de abril.

Sin embargo, seis meses después de la centralización del Semefo en Guanajuato capital, las quejas sobre el encarecimiento de los servicios funerarios y el complicado proceso burocrático que implican, continúa.

