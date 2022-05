Las represalias contra mujeres manifestantes de Irapuato continúan, ahora enfrentan denuncias por parte del gobierno y hostigamiento de policías en sus trabajos y hogares

Redacción

Irapuato.- El caso de violencia policiaca contra las manifestantes de Irapuato continua. Y es que días después de haber sido liberadas del arresto arbitrario, varias de las mujeres denunciaron los abusos que sufrieron en el interior de Presidencia Municipal.

Te puede interesar: Irapuato: Detenidas en protesta exhiben testimonios de abuso sexual, violencia y tortura

Pero la violencia hacia ellas no terminó ahí, pues a través de la página de Facebook del colectivo ‘Irapuato Feminista’, las mujeres violentadas en la manifestación, señalaron que hasta la fecha son acosadas en sus trabajos y hogares por elementos de seguridad pública.

Por lo anterior, en la publicación, el colectivo responsabiliza a las autoridades de Irapuato y de Guanajuato si algo llegará a pasarles.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Irapuato solo fue denunciarlas por daños y lesiones, pese a que los testimonios de varias de estas personas apuntan a que no participaron en la manifestación, señaló para Sinembargo Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, quien representa legalmente a 24 de las personas detenidas y violentadas.

Las represalias contra mujeres manifestantes de Irapuato continúan, ahora enfrentan denuncias del gobierno y hostigamiento de policías

Cabe mencionar que las 24 personas representadas por Las Libres aún enfrentan procesos penales porque Alfaro García, la alcaldesa panista de Irapuato, ratificó esta semana la denuncia contra ellas.

Lee más: ¿Habrá otra marcha feminista? Persisten denuncias sobre abusos policiales en Irapuato

Por otro lado, dicha organización civil, advirtió que las policías podrían ser sancionadas no solamente por las lesiones que ejercieron, sino también porque las mujeres detenidas denunciaron el robo de sus celulares y dinero. Además, insistió en que la respuesta de las policías fue desproporcionada.

“Las autoridades no solo tienen una incapacidad para prevenir, atender e imaginar la violencia contra las mujeres que son motivo de las manifestaciones, sino que además, cuando las mujeres se manifiestan para exigir su derecho a una vida libre de violencia, lo que se encuentran es criminalización. No entienden que es su responsabilidad garantizar los derechos y que la gente, la ciudadanía, tenemos derecho a manifestarnos y que no pueden estar criminalizando la protesta, mucho menos reprimiendo. Los gobiernos tienen que entender que es su responsabilidad no sentirse ofendidos por la manifestación”, señaló Verónica.

¿Qué dice la Amnistía Internacional y la ONU-DH?

Desde el 2021 la Amnistía Internacional —organismo que vela por los derechos humanos en al menos 150 países— denunció las detenciones en protestas feministas. A través de su Informe ‘La Era de las Mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan’ documenta las violaciones a derechos que ello implica.

“Las mujeres manifestantes han sido estigmatizadas por parte de las autoridades como violentas. Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación genera miedo y evita que más mujeres exijan libremente sus derechos”, puntualiza.

Las represalias contra mujeres manifestantes de Irapuato continúan, ahora enfrentan denuncias del gobierno y hostigamiento de policías

Por su parte, las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH) una detención arbitraria se presenta cuando una autoridad pública priva de la libertad a una persona sin el debido proceso. Además, viola las garantías judiciales de la persona detenida, atentando así contra los derechos a su libertad, seguridad y presunción de inocencia.

El problema más grave es que las víctimas en el proceso pueden sufrir estrés, incredulidad, negación, terror y hasta desorganización de la personalidad.

Con información de Sinembargo de Montserrat Antúnez Estrada



Más noticias:

MD