Las colectivas feministas podrían convocar a una marcha contra el abuso de poder tanto de las policías como de elementos de la GN

Nayeli García

Irapuato.- Colectivas feministas podrían convocar a otra marcha para exigir justicia. Así como para denunciar el abuso de autoridad del que fueron víctimas las 28 mujeres y un hombre detenidos durante la protesta feminista, al exterior de la Presidencia Municipal.

Recordaron que la carpeta de investigación abierta por el municipio aún está en investigación. De igual forma, solicitaron a las jóvenes que fueron golpeadas y pudieron escapar que presenten su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

Las denuncias sobre abusos continúan, como es el caso de las dos jóvenes que fueron detenidas al interior de un restaurantes. Las mujeres policías entraron parar sacarlas. Ellas aseguran que cuando fueron ingresadas a la Presidencia Municipal las siguieron golpeando, las amenazaron con violarlas y desaparecerlas.

Colectivas feministas denuncian represión Foto: archivo

Lee también:

.

“Las sacaron a la fuerza jalándolas del cabello, las metieron a presidencia y las golpearon a puños en la cara, con la macana en el cuerpo, las amenazaron…Esto no solo es versión de mis hermanas, otras mamás también entraron a verlas y sus hijas dicen las mismas versiones”, denuncian en las publicaciones.

Feministas denunciaron abusos, alcaldesa lo omitió

Las colectivas recordaron a través del perfil ‘Irapuato Feminista’; ya se había denunciado el actuar de los elementos de la Guardia Nacional, en la comunidad de El Copal. El 7 de abril pidieron la intervención de la alcaldesa, Lorena Alfaro ante abusos cometidos por los uniformados en contra de niños que jugaban en la calle. Pues aseguraron que agredieron y toquetearon a las niñas.

“Aquí en Irapuato Feminista señalamos el abuso de poder de La Guardia Nacional, pedimos a las autoridades ayuda, ya que en varias localidades se dieron casos de agresiones físicas y sexuales de su parte, incluso de perdida de posesiones materiales durante sus ‘cateos’”, señala la publicación.

Colectivas feministas denuncian represión Foto: archivo

Sin embargo, la presidenta municipal no hizo caso a sus denuncias; ahora hay un estudiante de la Universidad de Guanajuato muerto a mano de la Guardia Nacional y otra joven herida. Por lo que exigieron soluciones que sirvan y no que agraven el problema. “sus soluciones no terminan por resolver ninguna de las problemáticas de su comunidad, al contrario, se agravan, mientras les dan atole con el dedo para que estén quietos y obedientes, llegando a instrumentalizar sus movilizaciones para sus propios fines”, indicaron.

Investigaciones ‘para ambos lados’: reitera Lorena Alfaro

Dejando más dudas que respuestas, la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro García informó que iniciaron una investigación ante la dirección de Asuntos Internos para determinar si hubo mala actuación por parte de las policías que participaron en la detención de 28 manifestantes durante la protesta feminista del 1 de mayo.

Colectivas feministas denuncian represión Foto: archivo

Sin embargo, las denuncias presentadas ante la Fiscalía contra las detenidas continuarán su proceso. La alcaldesa se negó a especificar los cargos presentados y contra cuantas mujeres se procederá; además, terminó huyendo de la prensa tras asegurar que ya todo había quedado dicho.

“Estoy a favor de la legalidad y el respeto, y estoy totalmente en contra de la violencia. Seré la primera que reconozca cualquier abuso policial que se haya dado, pero es importante verlo todo en un contexto. Desde el inicio de esta marcha hasta su culminación, y es importante porque tenemos que llegar a la verdad que salga por encima del encono y la polarización” dijo tras haber anunciado que las investigaciones corren para ambos lados.

MSJP