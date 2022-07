Los ataques no paran, un reportero es agredido por revelar fraude por parte de una financiera en Cancún

Redacción

Cancún.- El pasado martes el personal de seguridad de la Fundación Financiera de Cancún, golpeó a un reportero que documentaba los casos de fraude y abuso a consumidos.

A través de un video, quedó captado el momento en que empleados de la Fundación Financiera de Cancún golpearon al reportero hasta dejarlo en el suelo.

La situación se dio cuando dos de los afectados, pidieron grabar su reclamo y exigencia, pues los ejecutivos de la financiera estaban cometiendo presuntos fraudes, comentaron que les pedían fuertes cantidades de dinero para otorgarles préstamos.

“Por necesidad tuve que pedir un crédito de 40 mil pesos. Me pidieron primero 7 mil pesos para los trámites de apertura. Luego me pidieron otros 4 mil 900 para un supuesto seguro y otros 4 mil luego según para depositarme. Casi 15 mil pesos les di desde hace meses y hasta ahora no me han depositado y se burlan de mi cuando les reclamo”, dijo Luis uno de los afectado.

Esta situación la sufrieron alrededor de seis personas por lo que pidieron la presencia inmediata del reportero de portal Descontento Ciudadano, Jorge Ugalde.

Le pidieron documentar estos actos ilícitos pero apenas y el reportero había llegado al lugar cuando fue agredido por el personal de seguridad.

Guardias sacan a golpes al reportero

Jorge Ugalde sufrió varios golpes, le rompieron la nariz y mientras trataba de salir de las instalaciones de la financiera continuaban estrujándole el cuello.

Cuando Jorge logró salir, uno de los guardias del lugar dijo que ese había sido el castigo por presentarse a reclamar por estos cobros.

Hasta ahora se sabe que el reportero ya presentó una denuncia ante la Fiscalía, en contra de quienes lo agredieron.

Con información de Informando Caribe

SZ