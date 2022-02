Solo en este domingo, se reportaron otros cuatro menores desaparecidos en el estado, lo que ha llamado la atención de las autoridades

Guanajuato.- Tan solo en este domingo, el sistema de alerta AMBER en Guanajuato reportó la desaparición de otros cuatro menores de edad en la entidad.

Se trata de Jhoana Lizbet Almanza Tapia, de 15 años de edad, y Brenda Verenice Domínguez Segura de 14 años de edad, ambas originarias de Celaya; además del joven Joshua Arredondo Alfaro de 17 años de edad, extraviado en Villagrán, y Ángela Esmeralda Juárez Suarez de 17 años de edad, perdida en Irapuato.

Ellos se unen a la lista de menores desaparecidos que se han reportado en lo que va de febrero del 2022, misma que todavía tiene a diez menores perdidos en el estado.

Gobierno culpa a conflictos familiares de las desapariciones

La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que la gran mayoría de los reportes de menores desaparecidos tienen su origen en conflictos familiares o pleitos conyugales, pero cerca del 80 por ciento logran ser localizados en las primeras horas, después de que se emite la correspondiente alerta AMBER.

Libia Denisse recordó que este fenómeno está muy relacionado con dos temas principalmente. El primero es que hay niñas y niños que se salen de sus casas cuando entran en conflicto con sus papás, y en ocasiones se marchan a la casa de algún otro familiar, pero mientras sus padres no tienen la certeza de su ubicación, lo reportan como desaparecido.

Además, explicó que una vez que es localizado el menor, la desactivación de la alerta AMBER no se da de forma inmediata. Se debe garantizar su bienestar conforme lo marcan los protocolos de búsqueda homologados y especializados en niñas, niños y adolescentes.

“A veces las desactivaciones de las alertas no se dan de forma inmediata, ya sabemos dónde se encuentran los menores, pero no se desactivan porque el protocolo nos marca que tenemos cerciorarnos y garantizar que estén en óptimas condiciones, que no haya ninguna vulneración de sus derechos y hasta que no están de nueva cuenta con sus padres o con quien ejerce la patria potestad sobre ellos, no se desactiva la alerta”, dijo.

Diputados piden prevenir

Bricio Balderas Álvarez, vocal de la comisión de Seguridad en el Congreso local, mencionó que se trata de un tema preocupante que representa un mensaje de alerta para las familias y para la ciudadanía, por lo que urgió a que avancen las investigaciones y que las autoridades de todos los niveles de gobierno coordinen mejor las estrategias de seguridad y prevención.

“Desconozco de fondo cuáles o cuántas sean las causas por las cuales esté sucediendo, es muy pronto saber, pero la verdad es que este es un mensaje de alerta para las familias, para las personas, para la ciudadanía, y un llamado a las autoridades para que puedan reforzar este tema, y mi mayor deseo es que, estas personas, sobre todo menores, sean localizados a la brevedad, porque se especulan muchas cosas, cuál puede ser el fina, hacia donde los pueden llevar, hay un total desconocimiento ahorita y permitamos que las autoridades hagan su trabajo de investigación”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Martín López Camacho dijo que es atendible y preocupante cualquier tema en el que se ejerza violencia contra niños, niñas y adolescentes; y que las desapariciones de menores deben encender los focos de alerta para que las autoridades actúen.

Además, recordó que los menores pueden ser sustraídos o seducidos para dejar sus casas y trabajar con el crimen organizado.

Afirmó que existe la posibilidad de que los menores sean atraídos por el crimen organizado y ello debe ser atendido con estrategias preventivas, para que no suceda.

“Desafortunadamente los menores de edad, los adolescentes, en alguna comisión de delitos está siendo víctimas y esto lo comentaba ayer el propio gobernador en una entrevista; desafortunadamente algunos menores se ven involucrados en esto, no quiero decir que, en todos, pero no será esta una excusa para que la autoridad pueda prevenir que no suceda la desaparición, ni cualquier demostración de tipo de violencia a los menores, hay que ajustar, lo que haya que ajustar, sobre todo en la parte preventiva”.

