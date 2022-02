Libia García aseguró que, en casi 80% de los reportes por desaparición de menores, estos son localizados en las primeras horas

Fernando Velázquez

León.- La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que la gran mayoría de los reportes de menores desaparecidos tienen su origen en conflictos familiares o pleitos conyugales, pero cerca del 80 por ciento logran ser localizados en las primeras horas, después de que se emite la correspondiente alerta AMBER.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en el 2021 se activaron 685 alertas de este tipo, de las cuales ya fueron desactivadas 588, porque el menor ya fue localizado.

En enero se emitieron 70, de estas solo 18 permanecen activas, mientras que de las 17 que se registraron en los primeros dos días de febrero, siete ya fueron desactivadas; es decir, hay 125 alertas AMBER activas, generadas entre el año pasado y los primeros días del 2022.

Conflictos en casa

La Secretaria de Gobierno apuntó que este fenómeno está muy relacionado con dos temas principalmente. El primero es que hay niñas y niños que se salen de sus casas cuando entran en conflicto con sus papás, y en ocasiones se marchan a la casa de algún otro familiar, pero mientras sus padres no tienen la certeza de su ubicación, lo reportan como desaparecido.

El segundo patrón identificado es que, en ocasiones, en pleitos conyugales, alguno de los papás decide llevarse a su hijo sin avisar a su pareja.

Añadió que, en el caso de los adolescentes, muchas veces son contactados por su pareja para encontrarse en algún lugar, sin avisar a sus padres, quienes entonces lo reportan como desaparecido.

Además, explicó que una vez que es localizado el menor, la desactivación de la alerta AMBER no se da de forma inmediata. Se debe garantizar su bienestar conforme lo marcan los protocolos de búsqueda homologados y especializados en niñas, niños y adolescentes.

“A veces las desactivaciones de las alertas no se dan de forma inmediata, ya sabemos dónde se encuentran los menores, pero no se desactivan porque el protocolo nos marca que tenemos cerciorarnos y garantizar que estén en óptimas condiciones, que no haya ninguna vulneración de sus derechos y hasta que no están de nueva cuenta con sus padres o con quien ejerce la patria potestad sobre ellos, no se desactiva la alerta”, dijo.

Cuestionada sobre las alertas que siguen activas, Libia García indicó que es información que tiene la Fiscalía y a la cual solo pueden tener acceso los papás del menor desaparecido.

“Son carpetas que todavía están en curso y a las que solamente las personas interesadas pueden tener acceso; nosotros somos autoridades coadyuvantes con la Comisión de Búsqueda, pero lo que te puedo decir es que el fenómeno, así como lo podemos percibir, está vinculado mayormente a los temas que ya te comentaba”, dijo.

No descarta casos por consumo de drogas y raptos

Sin embargo, también dijo que no se puede descartar que algunos casos de desaparición de menores estén relacionados con el consumo de drogas o niñas y jóvenes que hacen contacto con desconocidos a través de redes sociales, quienes tratan de convencerlas de que se salgan de su hogar.

Por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que estén en constante comunicación con sus hijos, platique con ellos y detecten señales de alerta para evitar que sean víctimas de este tipo de situaciones.

Asimismo, resaltó que se brindan capacitaciones en las escuelas para que los menores cuenten con la información y herramientas necesarias para prevenir caer en engaños o conductas de riesgo.

