4 mil consejeros priistas tanto nacionales como estatales y municipales votarán en la renovación del CDE del PRI

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La elección del nuevo presidente y secretario del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI se hará bajo el método de asamblea de consejeros políticos, así fue aprobado durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del partido.

La presidenta CDE del PRI, Ruth Tiscañero Agoitia explicó que serán más de 4 mil priistas tanto consejeros nacionales, estatales y municipales los que podrán emitir su voto una vez que se lleve a cabo el periodo de elección, el cual deberá ser determinado por el Comité Ejecutivo Nacional ( CEN ) del PRI.

“El proceso inició hace unos días con la convocatoria y el paso que sigue es enviarlo al Comité Ejecutivo Nacional para hacerle de conocimiento al presidente el método que se eligió y apruebe la convocatoria, vamos a estar esperando los tiempos que marquen y lo que marquen los jurídicos en el Comité Ejecutivo Nacional”, señaló Tiscañero.

Foto: Lourdes Vázquez

Se informó que entre la emisión de la convocatoria y el registro tienen que mediar al menos 10 días y después a través de un dictamen se determinaría si se registró más de una fórmula, de ser así, los interesados deberán iniciar su campaña y luego la elección.

Aunque hasta el momento no hay una fecha precisa Tiscañero manifestó que en este mismo año también se elijará al nuevo presidente y secretario.

Foto: Lourdes Vázquez

En la sesión del Consejo Político Estatal de este miércoles participaron un total de 183 consejeros, respecto a la elección del método de elección de la nueva dirigencia, hubo 169 votos a favor, lo que representó el 93%, es decir que solo 14 de los participantes no estuvieron de acuerdo.

“El día del registro sabremos exactamente quien quiere, porque muchos en sus páginas dicen yo quiero, pero es solo para llamar la atención…Que vengan aquí a aclarar cualquier duda o inquietud y que no lo hagan como acostumbran hacia afuera y que en realidad no hay nada, porque yo esperaría que hubieran venido a manifestar algo, sabían el horario en que estaríamos, no vinieron, se conectaron vía virtual, la sesión fue muy tersa, no hubo gritos o algún comentario, sin embargo no hicieron ningún comentario, todo fue en tranquilidad, yo espero que hayamos alcanzado ya la madurez política en el PRI y que estemos visualizando ya el 2024”, señaló.

MJSP