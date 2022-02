El regreso a clases para la educación básica, luego de las vacaciones de Semana Santa en Abril, podría ser 100% presencial

María Espino

Guanajuato.- El regreso a clases para la educación básica y media superior de manera 100% presencial se pronostica para después de las vacaciones de Semana Santa en abril.

Al respecto del regreso a clases para la educación básica, Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación en Guanajuato, precisó que a la fecha se registra un 25.94% de presencialidad en las aulas, casi un 69% que continua en esquema hibrido y un 5.08% en formato a distancia; en general son un 95% los que participan de forma presencial.

El funcionario comentó que hace una semana era un 20% de presencialidad, por lo que dijo esperar que al término de esta semana se alcance entre un 30% y 32% la presencialidad en los distintos planteles escolares.

Para el cierre del semestre, espera que el regreso a clases para la educación básica sea del 100% de alumnos en las aulas. Resaltó lo necesario que es que los alumnos regresen a clases presenciales para retomar un camino que, reconoció, no será sencillo rumbo a la recuperación académica.

Foto: María Espino

Ver nota: La Universidad de Guanajuato regresó a clases presenciales en un 75%

Señaló que los porcentajes referidos se dan de acuerdo a las decisiones que han tomado de manera particular en cada escuela, en función del Consejo de Padres de Familia y autoridades escolares en virtud de las condiciones que se mantienen en el estado en materia de salud.

“Estoy muy optimista y mi optimismo se basa en los análisis que se han hecho por diferentes autoridades de salud, en que ojala después de Semana Santa pudiéramos ya estar regresando al 100%, esa es una expectativa que tendrá que irse refrendando con los datos que se vayan emitiendo con las autoridades sanitarias; sería una fecha que ojalá sea un deseo que se vaya convirtiendo y respaldando con el avance del regreso a clase y el retroceso de la pandemia”.

Enrique Hernández, aseveró que el nivel de deserción no incrementó durante el periodo de pandemia, más bien dijo que se mantuvo en niveles similares a los últimos tres años, situación que dijo no celebra, pero reconoce que no ha sido catastrófico.

Foto: Archivo

Además, mencionó que buscarán recuperar a los estudiantes que por alguna razón abandonaron sus estudios pues dijo que todos cuentan con un espacio ya sea en educación Media Superior o Educación Media Básica pública y privada.

Hernández no refirió cifra sobre la cantidad de alumnos que abandonaron los estudios, solo señaló que a finales de febrero se hará un corte con el que podrán saber con certeza el dato.

“La deserción escolar es un fenómeno que nos ha pegado a todos en todo el país; nosotros estamos cerrando durante febrero las estadísticas, puedo adelantar que ha sido muy similar a los últimos tres años. Esto no es celebrable porque quisiéramos que no se nos fuera ni uno, pero tampoco ha sido un escenario catastrófico”.

Al hablar del regreso a clases para educación básica, el funcionario comentó que los alumnos que abandonaron estudios, deberán regresar a clases y luego se aplicará un programa de regularización, “primero que regresen ya tomaremos las medidas necesarias, el proceso de regularización y ojala pronto tenerlos al nivel que deberían estar”.

Lea también: SEP advierte menor asistencia a clases presenciales por ‘miedo a ómicron’