Fernando Velázquez

Guanajuato.- El doctor Juan Luis Mosqueda destacó que el regreso a clases en Guanajuato no ha detonado los casos de covid-19, como algunos temían, pero subrayó que las escuelas deben seguir adaptándose para reducir al máximo el riesgo de contagio.

En una conferencia ante maestros y personal administrativo de la Universidad Ibero León, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío aseguró que ya era necesario retomar las clases presenciales, pues dijo, nunca llegará ese “momento mágico” en que exista riesgo cero de infectarse de covid.

Además, hizo hincapié en que los planteles educativos debieron aprovechar los más de 18 meses que estuvieron cerrados para adaptarse a las nuevas circunstancias, principalmente con aulas más ventiladas y contar con al menos un monitor portátil de dióxido de carbono para verificar qué tanto circula el aire en cada salón.

Sin embargo, el infectólogo resaltó que el retorno de estudiantes a las escuelas, no se ha traducido en un aumento en los contagios.

“La gran preocupación era que cuando volvieron a clases esto iba a tronar, y pues no ha tornado. El regreso a clases en Guanajuato coincidió con el pico de casos y no se incrementó más; de hecho, la tendencia comienza a disminuir, afortunadamente, porque todos estábamos con el alma en un hilo de que no fuera a pasar un desastre”, dijo.

