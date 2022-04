Para la regidora Lucía Verdín, muchas poblaciones siguen sufriendo estigmatizadas y no están siendo consideradas

Miguel Juárez

León .- La regidora Lucía La Wera Limón Verdín denunció la falta de enfoques de derechos humanos y de transversalidad en el fondo de las políticas públicas locales . Señaló que éstas requieren tener una visión mucho más amplia. Que no solo tome en cuenta los contextos específicos y necesidades de cada población, sino que reduzca violencias muchas veces institucionalizadas.

Al menos, se les consultó a 12 poblaciones especificas para integrar las visiones y necesidades propias de quienes las experimentan.

Lee también: Regidor morenista de León reconoce haber participado en ‘pintas’ contra diputados panistas

Aunque hasta hace unos días las mesas de trabajo terminaron, dicha iniciativa se presentó el 07 de marzo. Pese a que recientemente León ha trabajado por ser una ciudad ‘inclusiva’, para la regidora Lucía la situación es mucho más compleja. Esto debido a que “hay cosas que por la cotidianidad no alcanzamos a visualizar”.

Por ejemplo, pese a que la ciudad de León se adhirió a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, organizaciones especializadas en la materia advierten que los pendientes en los protocolos de atención a las infancias y las adolescencias en las instituciones continúan, ya que son los mismos desde hace muchos años, requieren generar atención especializada que no derive en violencias.

Siguen habiendo estigmatizaciones, lamenta

En definitiva, para la regidora Lucía Verdín, muchas poblaciones siguen sufriendo estigmatizadas y no están siendo consideradas en la generación de soluciones.

Respecto a la comunidad LGBT+, dijo “no tenemos nada […] Si bien parece que los programas incluyen, la verdad es que no son para todas las personas, hay factores del contexto que no (se consideran)”.

Por si no lo viste: Presentan iniciativa en la Ley de Ingresos para atender derechos de la comunidad LGBTIQ+

“Es muy difícil estar en un espacio que no reconoce tu identidad […] No podemos estar sujetos a lo que nos dan chanza” expresó, la regidora Lucía.

Viven en el rechazo, denuncia

Cada una de las poblaciones expresaron, durante las mesas de trabajo, como viven el rechazo de las instituciones y muchas veces de la sociedad. Por ejemplo, trabajadoras sexuales explicaron que hay situaciones sociales y culturales en León que las separan e impiden el pleno desarrollo de sus hijos. Para los adultos mayores, la ciudad no está hecha para ellos, pues el mero hecho de transitar en las calles es una situación difícil. Los espacios públicos muchas veces son excluyentes.

Lee más: Conciertos, partidos y lucha libre: así los próximos eventos para el Distrito León MX

Luego de las manifestaciones de las comisiones correspondientes, la iniciativa será dictaminada en Sesión de Comisión. Para la regidora, las cosas no pueden quedar solo en el plano institucional. Tras muchos años de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, pase lo que pase, la sociedad trabajará por el reconocimiento y visualización de sus problemáticas.

“Lo que hemos hecho en sociedad civil todo el tiempo, no tenemos estadísticas generamos las nuestras, evidentemente no es nuestra responsabilidad hacerlo, ni tenemos porque quitarle el trabajo al sistema, no podemos limitarnos solo a eso que está ahí”, sentenció.