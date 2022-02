Los gatos y perros en la calle no dejan de aumentar puesto que no están esterilizados y cada vez los rescatistas se sienten más rebasados

Cuca Domínguez

Salamanca .- Refugios de animales que tienen rescatistas particulares están al borde del colapso, debido a que la población de perritos y gatos en situación de calle aumenta indiscriminadamente y ya no tienen espacio para albergar más.

La responsabilidad no es solo tenerlos, implica la comida y atención médica, además que, se estima, hay poco más de 10 mil perritos en situación de calle y siguen aumentando pues no están esterilizados. Por ello por lo que esperan ayuda de las autoridades para atender a tanto animalito abandonado.

Yaqui Cantú, rescatista independiente, actualmente tiene en albergue Almas Gemelas a 14 gatos y 70 perros rescatados de la calle. Además alimenta a otros 15 perritos en su entorno.

Aseguró que es lamentable que no se haga nada para atender este problema, como con programas de esterilizaciones.

Señaló que “solo para darles de comer, en mi caso ocupo dos costales de alimento y para comprarlos solicito apoyo, rifo artículos, hago lo que sea”, precisó

No todos requieren lo mismo

Dijo cada rescate es diferente, pero hay quienes requieren de atención médica y medicamento; además de que todo el tiempo que estén en el albergue requieren de alimento.

Destacó que hay entre 10 y 15 rescatistas independientes que tienen desde 3 a 8 perritos perros; pero los que más tienen son cuatro rescatistas: “en mi caso tengo 70 perritos, 14 gatos; aparte de los perros que alimento de la calle, para un total de más o menos 110 perros“.

“No es nada fácil, vendo ropa por internet, nos dan donaciones en especie. Para que alcance debo buscar la manera para solventar los gastos, porque diarios son 2 bultos de alimento los que se requieren en el refugio y en algunos casos se utilizan pañales porque se tienen perritos discapacitados. A los viejitos se les alimenta con comida blanda y nutrigel, además de los productos de limpieza”, precisó.

Yaqui dijo que es poca la gente que ayuda, mayormente recibe reportes de perros abandonados y creen que por ser rescatista tiene la obligación, “pero yo lo hago por amor y humanidad a los animales, realmente no es nada fácil, porque en mi caso están en mi casa, no tengo un lugar apto para ellos, para seguir recogiendo y tenerlos. No se trata de agarrar por agarrar, pero a diario llegan mensajes de que no quieren el perro y me dicen que me lo van a traer o amenazan con que lo van a dormir“.

Aumentan por pandemia… incluso los de raza

La rescatista señaló que desde la pandemia, se incrementó el número de perros abandonados, es una irresponsabilidad de la gente e incluso los perros de raza están pasando por esta situación y necesitan albergue.

Esta situación además empeora dado que no hay campañas de esterilización y los nuevos canes se reproducen en las calles.

Pidió si alguna persona está interesada en donar en especie el punto de acopio es la calle de la Parroquia 118, Rinconada San Javier, junto a espaldas de los Xaverianos.

Habría 10 mil perros en las calles solo en la cabecera

Argelia Ramírez presidenta de SURBA , destacó que se estima que tan solo en cabecera municipal hay poco más de 10 mil perritos en situación de calle, pero una matanza de perros no es la solución.

Además el municipio no tiene estructura de funcionamiento del centro de control se acogieron al reglamento estatal; y el reglamento del municipal está obsoleto porque no tiene, ni menciona la creación del centro de control. No tiene los conceptos de perrito abandonado, de compañía o comunitario que sin conceptos diferentes y el reglamento estatal solo maneja el concepto de perrito de calle, que es todo el que deambula en la vía pública.

En este momento hay sobre población de perros, camadas completas, perritas e incluso se han conformado manadas indómitas y se han reportado ataques a personas, aunque no se tienen reportes formales, precisó.

Concluyó al decir que hay poco más de 40 rescatistas independientes, que tienen varios perros, hasta los más grandes como el de Alex Vargas, de “Peludos Felices”, y de Yaqui Cantú “Almas Gemelas”, pero todos tienen dificultad para alimentar a tanto animalito que han albergado.

