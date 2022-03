Diversos organismos autónomos participaron en la mesa de análisis de la propuesta para el Sistema Estatal Anticorrupción

Guanajuato.- Por resultar inconstitucional, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales desechará una iniciativa del PAN con la que se pretendía fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.

Ésta fue presentada en la pasada legislatura por la entonces diputada, Libia García Muñoz Ledo.

Lo anterior tras las opiniones vertidas por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el Comité Coordinador del SEA.

También participaron diversos organismos autónomos en la mesa de análisis de la propuesta convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De manera coincidente señalaron que, de aprobarse dicha propuesta, podría traer problemas de inconstitucionalidad.

Acusan duplicidad de funciones

La iniciativa presentada el 20 de agosto del 2020 por al ex diputada panista, Libia García, establecía incluir en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a un representante de los órganos internos de control de los organismos autónomos.

No obstante, se señaló que, con ello, habría una duplicidad de funciones, en virtud de que ya están representados.

“Alegamos la doble representación porque ellos ya están en el Sistema de Fiscalización del Sistema Estatal Anticorrupción que está en la propia ley. Más bien lo que mencionaba es que hay un informe de ellos, de los organismos autónomos que deben entregar al Comité Coordinador. Debemos darle mas fuerza a ese informe, ahí ya están ellos representados”, afirmó el presidente de dicho Comité, Julio César Rodríguez Fonseca.

No está diseñada para evaluar

La propuesta también establecía proponer que la Comisión de Selección del CPC, evalúe, dé seguimiento y emita una opinión anual respecto al desempeño de dicho organismo ciudadano, a través de criterios de evaluación que serán públicos.

Julio César Rodríguez manifestó que “se le estaría dando una atribución mayor a la Comisión. Fue hecha para seleccionar no para evaluar. Nosotros presentamos un informe anual que dice la ley, será al público en general. Yo consideró que la ciudadanía es la que deben valorar o evaluar el desempeño del comité en relación a su programa anual”.

Finalmente, la propuesta de la bancada del PAN incluía clarificar los casos en que se puede remover a los titulares de los órganos internos del control del gobierno estatal y municipales, especificando que estos podrían ser removidos de su cargo por las causales que establezcan en las leyes respectivas.

La declaran inconstitucional

Ante los argumentos señalados, la presidenta de la Comisión de Gobernación y diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano manifestó que:

“Esta presidencia deberá observar si es constitucional o no es constitucional la iniciativa, por lo cual en esta iniciativa y de acuerdo a todas las opiniones vertidas, se detona que es inconstitucional y que no atiende el principio de oportunidad. Existe una posible duplicidad de la misma. Debo señalar que inclusive se ha manifestado en uno de los artículos, la no concordancia con la ley (…) ante todo ello instruyo a la secretaría técnica para que realice un dictamen en sentido negativo, atendiendo lo vertido en esta mesa de trabajo”.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la Universidad de Guanajuato, así como de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal.