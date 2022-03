Carlos Medina Plascencia señaló que ni el Congreso local, ni el Poder Judicial ni los ayuntamientos deberían estar sometidos al gobernador

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Sin mencionar directamente a Diego Sinhue, el exgobernador Carlos Medina Plascencia aseguró que ni el Congreso local, ni el Poder Judicial ni los ayuntamientos deberían estar sometidos al gobernador.

Anunció que buscará ser consejero nacional del PAN en noviembre de este año.

Lo anterior, al dar una plática ante militantes del PAN en la reunión mensual del llamado ‘Consejo de Sabios’.

Carlos Medina Plascencia señaló que las personas de la tercera edad no deberían ser relegadas de la vida interna del partido, ni a aquellos que realizan críticas constructivas.

“No se trata de que si es bueno o mal panista porque hace la crítica constructiva de lo que ve que está mal o no está en el camino correcto. En muchas ocasiones cuando he sido crítico a ciertas decisiones, es porque no debe estar el Congreso a la disposición de lo que diga el gobernador, ni tampoco el partido, ni el Poder Judicial, ni los alcaldes ni los ayuntamientos”, dijo.

Foto: Fernando Velázquez

Critica falta de principios en el PAN

Además, criticó que en el PAN no se le está dando el debido lugar a sus principios, los cuales van en contra de dar ‘chambas’ o prerrogativas a algún militante cuando viene la época de elección de candidatos, de renovar los comités directivos o integrar el Consejo Nacional.

Por ello, refirió que semanalmente un grupo de 13 exgobernadores se reúnen y plantean reformas a los estatutos del partido.

Una de ellas, que exgobernadores que le hayan dedicado tiempo al partido y al servicio público, tengan un lugar permanente en el Consejo Directivo.

Ante esta propuesta, el propio Carlos Medina alzó la mano.

“Yo creo que quienes hayamos tenido alguna contribución, le hemos dedicado tiempo, debemos tener la oportunidad de en un momento dado, como exgobernadores, podríamos tener ya la posibilidad de ser miembros del Consejo (Nacional) de forma permanente. Quiero ser consejero nacional nuevamente”, dijo.

El exmandatario estatal aseguró que esto permitirá que haya voces críticas en el seno del partido.

Lamentó que actualmente el 90% de los integrantes del Consejo Nacional coincide con los planteamientos del dirigente nacional, Marko Cortés.

Además, dijo que el PAN, y todos los partidos, deben abrir sus elecciones internas de candidatos de elección popular a la ciudadanía.

De este modo, se imprima su sentido común al momento de decidir quiénes serán sus abanderados.

El Consejo de los Sabios

El Consejo de los Sabios del PAN León está conformado por los adultos mayores de Acción Nacional en este municipio.

Surgió a inicios de la presente administración, encabezada por el presidente del CDM del PAN León, Antonio Guerrero Horta, por la necesidad de poner atención a las propuestas y visión de los panistas más longevos, con el fin de mejorar el trabajo que se hace desde Acción Nacional por la construcción de un mejor país.

Cada mes tienen un encuentro al que asiste un invitado especial, en esta ocasión fue el exalcalde de León, Carlos Medina Plascencia.

En su intervención, el presidente del CDM, Antonio Guerrero Horta, aprovechó el espacio recordar los orígenes del nombre que se le da a este Consejo.

“Nuestro fundador Gómez Morin perteneció a un consejo llamado consejo de los siete sabios, y es de donde retomamos esa idea, vale la pena precisarlo”, indicó.