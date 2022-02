Tras las quejas de los comerciantes, quienes afirmaron que las multas en el Mercado Barahona alejaron a los clientes, Tránsito se reunirá con ellos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Ante la inconformidad de los comerciantes por las multas en el Mercado Barahona, el director Tránsito y Vialidad, Luis Daniel Pérez Sequera, aseguró que el ordenamiento se ha hecho en apego al reglamento y que es falso que se infracciones sin motivo.

El pasado martes un grupo de locatarios mostraron molestia por el ordenamiento que se realizó en el estacionamiento oriente de este centro de abastos, y señalaban que el planteamiento no fue adecuado.

Pues las multas en el Mercado Barahona, alejaban a los clientes, al respecto de estas declaraciones, el funcionario municipal, señaló que el acomodo fue solicitado por los mismos locatarios y se habló con ellos para llevarlo a cabo.

Foto: Yadira Cárdenas

“Hicimos un estudio técnico, ellos estaban, ellos lo solicitaron, no es posible que ahora ellos nos estén pidiendo que quieran que las motocicletas se estacionen en espacios que sean para peatones, violando flagrantemente el reglamento de tránsito, yo personalmente he ido a darme las vueltas al estacionamiento y he encontrado espacios vicios, sin embargo, también hay lugares ocupados por ellos mismos”.

Destacó que el estacionamiento poniente también se ordenó y en este espacio no se han presentado problemas, además de mencionar que las infracciones que se realizan son apegadas al reglamento “nosotros tenemos la obligación de ordenar los espacios, y lo que mencionan que están perdiendo clientes es falso, las infracciones que se están dando están apegadas al reglamento, nosotros no estamos infraccionando a nadie en ninguna parte de la ciudad que no esté violando al reglamento”.

Pérez Sequera, mencionó que buscarán reunirse nuevamente con los comerciantes del Mercado Barahona, junto con el director de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina, y revisar el área que ha causado molestia.

