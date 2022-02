Los locatarios temen perder clientes, pues como señaló una mujer: “vengo por la compra de 150 pesos y voy a terminar pagando 600 de una multa”

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Locatarios del mercado Barahona manifestaron su inconformidad ante el ordenamiento del estacionamiento por parte de la Dirección de Tránsito, lo que no se planeó adecuadamente, y cada que llega un cliente de inmediato es multado.

Un grupo de locatarios se hicieron sentir en la explanada del lugar, e hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se retire la señalética que se colocó en el estacionamiento oriente, luego de que la mala planeación causa confusión en los clientes, que de inmediato son sancionados por la Dirección de Tránsito y Vialidad. Tan solo el fin de semana pasado, más de diez personas fueron infraccionadas.

Lee también: Servicios municipales atiende robo de cableado en Salamanca

“Pusieron señalética en ‘U’, que quiere decir que en este reducido espacio deben de dar vuelta los vehículos, pero hay camiones grandes que vienen a descargar y no alcanzan a dar vuelta como ellos quieren, no hay coherencia. También en el área para discapacitados el domingo llegó una señora con discapacidad, pero solo porque no portaba calcomanía el vehículo la multaron; la vieron y les enseñó su credencial, pero ni por eso”, señalaron los comerciantes.

Foto: Yadira Cárdenas

Salvador López Mateos, secretario general de la mesa directiva de la Unión de Locatarios del Mercado Barahona, al igual que el resto de los inconformes, agradecieron a la Dirección de Tránsito la intención para poner orden en la zona y recordó que ellos mismos solicitaron su intervención, sin embargo no fue el proyecto adecuado.

Te puede interesar: A 100 días de gobierno, César Prieto encontró “amplia” corrupción en Salamanca

“Ahora lo que pedimos es mejor que nos dejen como estaba antes, así como quiera nos la íbamos llevando con ayuda de los viene viene, y ya hasta los tianguistas de los domingos también se habían organizado para causar menos molestias, porque de continuar así los clientes se van a ir, y ya lo dijo una clienta: ‘Vengo por la compra de 150 pesos y voy a terminar pagando 600 de una multa’”, mencionaron.

Foto: Yadira Cárdenas

JRP