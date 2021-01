Redacción

México.- El día de ayer, el embajador Christopher Landau informó que un donativo de aparatos de detección de armas fue rechazado por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Christopher Landau se encuentra a unos días de terminar su gestión como embajador en México. A través de una conferencia virtual informó los obstáculos que ha presentado el gobierno mexicano ante el tráfico de armas y el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión, lo que me dio mucha pena, porque me hubiera gustado ver una. Nosotros también hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras y no se han aceptado”, dijo.

Subrayó que Estados Unidos intentó en varias ocasiones entablar diálogo con las autoridades mexicanas para extraditar a traficantes de armas detenidos en su país, pero recibían una negativa constante.

“Hay más que nosotros podemos hacer, pero también hay más que México puede hacer para controlar eso. Tenemos que seguir colaborando”.

Sobre los operativos contra armas realizados durante su gestión dijo que se estuvieron haciendo en ambos lados de la frontera.

Los esfuerzos para frenar el tráfico de armas en México deben ser conjuntos, recalcó. “La gente que compra armas ilegales de Estados Unidos aquí en México, el crimen organizado, es un problema no solo para México también para Estados Unidos”, explicó.

El funcionario también mencionó que en su país es legal portar armas, pues existe un control sobre estas. Sin embargo, el comercio con la finalidad de dirigir armas al extranjero representa un delito que afecta a ambas naciones.

Landau recalcó el “Culiacanazo”, aquel día en el que el gobierno mexicano se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, abordó el tema de Salvador Cienfuegos Zepeda, recientemente exonerado de los presuntos nexos con el narcotráfico y explicó que el gobierno de Estados Unidos accedió a devolver al ex funcionario sin ninguna condición.

“Cuando el general Cienfuegos fue detenido, obviamente causó un gran impacto en México, y el Fiscal General de Estados Unidos mismo, que ya había visitado México en varias ocasiones y estaba muy comprometido con la colaboración de México. Él investigó cómo esto llegó a pasar y él fue quien tomó la decisión de devolver al general Cienfuegos”, detalló

Reconoció que dos días antes de llegar a México como embajador, la Procuraduría de Brooklyn le notificó acerca de la acusación de Cienfuegos. Sin embargo, afirmó que se encontraba en una posición donde era “demasiado tarde para atender eso”.

