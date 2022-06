El infectólogo Alejandro Macías llamó a continuar el uso de cubrebocas y espacios ventilados ante quinta ola de Covid en México y Guanajuato

Fernando Velázquez

León.- El pasado viernes Guanajuato registró su cifra más alta de contagios de Covid en los últimos dos meses. México y el estado apuntan hacia la quinta ola de Covid. Pero dado que se tenía previsto, el infectólogo Alejandro Macías indicó esto no debe alarmar a la población.

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) detectó en los últimos tres días, 251 casos confirmados de Covid. De ellos, 117 se reportaron solo el día viernes, siendo la cifra más alta desde el primero de abril que hablaba de 331 nuevos pacientes.

En lo general, Guanajuato acumula 604 casos activos y hay 11 pacientes hospitalizados por Covid —uno de ellos está conectado a un ventilador—. De ellos, diez no habían recibido una sola dosis de cualquiera de las vacunas anticovid.

Fuente: Secretaría de Salud Guanajuato

Al respecto, el especialista Alejandro Macías reconoció que la quinta ola de contagios era previsible con la llegada de las nuevas subvariantes de ómicron —la BA.5 y la BA.2.12.1—. Sin embargo, pronosticó que este nuevo repunte no será de gran intensidad ni provocará la saturación de hospitales.

Lo anterior, con base en la inmunidad que ha alcanzado una gran parte de la población —al enfermar o con la vacuna—. Pero también por la baja agresividad de las nuevas subvariantes.

Foto: Especial

“No es sorpresa lo que estamos viendo, ya se había anticipado que íbamos a tener una quinta oleada. Por fortuna, no está siendo catastrófica, no está colapsando a las instituciones. Va a entrar en la mayoría de las regiones de la mano de las nuevas subvariantes de ómicron, pero no debe causar pánico, debe causar acción”, dijo.

Bajo esta premisa, Alejandro Macías subrayó que la ciudadanía debe tener claro que la pandemia no ha terminado. Por ello reiteró que es necesario mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados, y favorecer los espacios ventilados.

