A finales de mayo o principios de junio a México llegaría una quinta ola Covid, así lo pronosticó el experto guanajuatense Alejandro Macías

Fernando Velázquez

León.- El infectólogo Alejandro Macías pronosticó que es muy probable que México esté por experimentar una quinta ola de casos de covid-19, aunque no será catastrófica como otras que ha habido meses atrás.

Explicó que durante los poco más de dos años que ha durado la contingencia sanitaria, México y en general América Latina han replicado, con un mes de retraso, lo que sucede en Sudáfrica, país que atraviesa por un repunte de infectados, por el surgimiento de las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.

Por ello, indicó que es probable que a finales de mayo o principios de junio, el país registre una quinta ola de covid, aunque no tendría gran impacto en defunciones debido a la inmunidad que gran parte de su población tiene, ya sea porque se han infectado o ya cuentan con esquema de vacunación completo.

Sin embargo, Alejandro Macías señaló que más vale estar preparados para este eventual rebrote.

“Si no viene una quinta ola, qué bueno, pero si viene, es importante estar preparados. No es momento para decir que ya todo esto se acabó, sí es verdad que debemos procurar que algunas cosas de la normalidad vuelvan, pero nada nos cuesta mantener el mensaje de que esto no se ha terminado, de que en interiores conviene seguir usando cubrebocas, de que evitemos los tumultos, de que quien pueda trabajar en casa lo haga, es un buen mensaje”, dijo.

Piden no descartar el cubrebocas

El infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez subrayó que la utilización de cubrebocas en Guanajuato debe mantenerse sobre todo en espacios cerrados. Señaló que la sociedad debe comprender la importancia de que las escuelas y lugares de trabajo cuenten con una ventilación adecuada.

Explicó que la pandemia en Guanajuato y en el país transita hacia una fase endémica. Sin embargo, todavía pronosticó que habrá pequeñas oleadas de contagios por la nueva subvariante de ómicron, BA.2.

