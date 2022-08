Los puercos salvajes en Guanajuato han generado alerta al devorar todo tipo de vegetación a su paso, causando problemas en los bosques

María Espino

Guanajuato.- Alerta presencia de cerdos “asilvestrados” en las inmediaciones de la Sierra de Santa Rosa en donde ya se han avistado varios ejemplares que están siendo considerados como una “plaga”. Esto se debe a que devoran todo tipo de vegetación. Por ello, se busca controlar para que no proliferen y se convierta en un problema para la zona de bosque.

Marco Antonio Campos Briones, regidor y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento capitalino, explicó lo anterior y señaló que él ha registrado avistamientos de cerdos salvajes en algunas de las comunidades que ha visitado en la zona serrana. Sin embargo, no quiso mencionar nombres pues dijo que al dar la ubicación teme que algunas personas los busquen. Indicó que gente de comunidades le ha mencionado que ha visto grupos de hasta 12 cerdos, denominadas “piaras”.

Problema económico y ecológico

Indicó que al ser una especie animal que consume todo tipo de vegetación, sobre todo raspan los troncos de árbol. También representan un problema económico para la gente que vive de la producción de leña y carbón. Por esto, indicó que realiza un trabajo de campo para ver qué sucede, ubicar el hábitat y buscar a expertos de Semarnat, Profepa, Instituto Estatal de Ecología para que determinen que se debe hacer ya sea para su preservación o erradicarlos.

“En algún lugar de Santa Rosa, no decimos donde porque luego la gente va y hacen otras cosas es decir los cazan, hay un cerdo que se ha asilvestrado, sería el nombre más adecuado en este momento que no tenemos tantos datos (…) tengo algunas fotos de un cerdo que se hizo salvaje, se soltó (…) este cerdo se come retoños, bellotas, raspa los troncos, todo lo que va encontrando a su paso se lo come. Entonces esto si es un problema para el bosque”, comentó Briones.

Además señaló que este tipo de casos no es exclusivo de Guanajuato. Indicó que en zonas como se han documentado casos similares de cerdos que se han separado de la zona en donde están domesticados y se han hecho salvajes. Esto ocurre en San Luis Potosí, Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, entre otros lugares en la zona de bosques, que pudieron haber llegado hasta Guanajuato.

Podría haber ‘solución natural’ por pumas

Dijo que para evitar que se reproduzcan y prolifere la presencia de esta especie que podría representar un problema económico y ambiental efectuará una investigación de campo para conocer más detalles de la situación. De ser necesario solicitaría el apoyo de especialistas en la materia a fin de implementar mecanismos de control para frenar la proliferación de este cerdo.

“Si podríamos y tendríamos implementar un control de alguna manera para que su proliferación no fuera desmedida y que en un futuro inmediato pudiera causar un problema ambiental importante (…) Sirve para alimento”.

Indicó que algunas características particulares de estos cerdos es que al estar en libertad son muy rápidos en sus movimientos. Tienen orejas pequeñas y pueden llegar a ser un tanto salvajes.

Finalmente recordó que en la sierra de Santa Rosa hay presencia de puma y otros felinos que, en un equilibrio natural, pudieran estar alimentándose con esta especie de cerdos. Esto propiciaría una especie de control natural en la proliferación.

