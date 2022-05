Luego del bloqueo carretero que hicieron los habitantes, la SCT se comprometió a entregar un puente provisional en Lo de Juárez en un mes

Nancy Venegas

Irapuato.- A más tardar en un mes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), terminará las obras del puente peatonal provisional en la carretera Irapuato Silao colapsado la semana pasada.

Mientras tanto, el Municipio de Irapuato ofreció transporte gratuito para los alumnos y trabajadores de la comunidad Lo de Juárez.

Lee también: Familias de Lo de Juárez protestan para exigir la restauración de puente peatonal

“Hay esta voluntad expresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el puente se pueda instalar de manera provisional en lo inmediato. Hay unas partes del puente que se pueden aprovechar y el compromiso es que el puente provisional este listo en tres semanas, máximo un mes. También la presencia de la Guardia Nacional sobre la carretera para en este caso hacer un operativo de disminución de velocidad y la presencia de Tránsito municipal junto con la Policía para que las personas crucen”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Víctor Armas Zagoya.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Víctor Armas Zagoya. Foto: Nancy Venegas

Autoridades responden tras protesta

La mañana de este lunes lugareños de la comunidad Lo de Juárez bloquearon la carretera por aproximadamente tres horas para exigir la rehabilitación del puente peatonal. Esto luego de que el puente anterior colapsara después de que el conductor de un tráiler impactara una de las bases la semana pasada.

Tras el bloqueo, los vecinos se reunieron con autoridades municipales y de la SCT. Ahí acordaron que para prevenir accidentes, el Municipio proporcionará transporte gratuito para los alumnos desde sus hogares a los planteles educativos y viceversa, al igual que para los trabajadores de empresas cercanas. En el transcurso de la tarde de este lunes los lugareños enviarán al municipio el listado de las personas que utilizarán este apoyo; quienes se concentrarán en la cancha de usos múltiples para que pasen por ellos.

1 de 3

Te puede interesar: Irapuato: Vecinos de Lo de Juárez urgen reconstruir puente destrozado por tráiler

Una de las quejas de los habitantes de la comunidad era que el delegado no había realizado ninguna gestión con el Municipio para la revisión de este puente, situación que Armas Zagoya confirmó. Será este martes cuando iniciarán la mesa de trabajo con habitantes y funcionarios de desarrollo rural y social para atender sus necesidades.

“Con nosotros no teníamos el registro alguno respecto a alguna gestión o alguna demanda y esa fue la queja de los pobladores. Pero insisto, mañana en la mesa lo que vamos a privilegiar es la atención de parte del Gobierno y no concentrarnos en el cambio del delegado, sino que la gente no corra riesgo cuando vaya a la escuela o en este caso cuando los niños van a la escuela y cuando las personas vayan a trabajar”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP