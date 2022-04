Proyecto para nuevo Museo de Momias debe contemplar imagen urbana: INAH

La delegada del INAH Guanajuato señaló que la imagen urbana de Guanajuato sí afecta en el proyecto para nuevo Museo de Momias

Guanajuato.- La delegada del INAH Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, aceptó que el proyecto para nuevo Museo de Momias sí afecta la imagen urbana de Guanajuato capital. No obstante, en cuanto a si ello amerita modificarlo, por el momento, lo descartó hasta tener mayor información

“Así como ahorita lo tienen planteado, sí afecta”, enfatizó en entrevista al concluir un evento para conmemorar el Día Internacional de Monumentos Históricos. Y agregó: “No puedo hablar en general porque todavía no lo entregan completo… están reuniendo todos los documentos”.

Delegada del INAH Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores. Foto: Alejandro Sandoval

La directora del INAH Guanajuato negó que hubiera línea del Gobierno federal o de la 4T para frenar el proyecto del nuevo Museo de Momias. En tanto, comentó que entre los requisitos que debe reunir la alcaldía son:

La escritura

El proyecto ejecutivo en general

Estudios de impacto ambiental e impacto urbanístico

Estudios de impacto de la imagen urbana, entre otros.

Señaló que aún está pendiente la reunión con el presidente municipal para ver el tema del Museo.

Sobre el curso que debe tomar el trámite, la delegada comentó que cuando se entregue completo “se revisa acá. Cuando haya necesidad de otros comentarios se enviaría a nivel nacional para su revisión”.

Apuntó que el INAH no se opone a la modernidad, pero insistió en que “hay que estudiar el contexto en donde se va a ubicar el edificio”.

Navarro sobre proyecto para nuevo Museo de Momias

Por su parte, el alcalde Alejandro Navarro dijo que el INAH no les puede pedir algo fuera del reglamento, para autorizar el nuevo museo.

“Mañana vamos a platicar con la delegada, tenemos una cita, seguramente llegaremos a un buen acuerdo. Una cosa lo que digan ellos, lo que pidan ellos y otra es lo que marca el reglamento y la Ley. Nosotros tenemos que estar apegados al reglamento y a la Ley”, enfatizó.

Se le preguntó si existe un fin político para no dar el permiso para el nuevo museo.

“En este país, en este momento, todo es político, todo es polarizar. Todo es: ‘sino no estás conmigo, estás en mi contra’, ‘si no apoyan eres un traidor a la patria’. Nosotros como representante de los guanajuatenses, saliendo de un partido como el mío, no podemos caer en eso ni que se polarice”.

Agregó que a la 4T le interesa ganar Guanajuato y la capital. “Pero vamos a seguir chambeando con lo que nos corresponda de leyes y reglamentos. No nos pueden pedir algo que esté fuera del reglamento y fuera de la ley”, enfatizó.

Dijo que espera lograr coincidencias con la delegada del INAH.

