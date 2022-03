El proyecto Composta SMA acude a domicilio a las casa a recoger los residuos orgánicos para convertirlos en composta

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Convertir la basura en fertilizante para el suelo es el propósito del proyecto Composta SMA, el cual busca evitar que los desechos orgánicos lleguen al relleno sanitario y causen contaminación. Esto lo logran al recoger la basura a domicilio, y ahí mismo entregan la composta

“Composta SMA es un proyecto sin fines de lucro cuyo propósito es evitar que los residuos orgánicos lleguen al basurero municipal donde causan graves problemas de contaminación y en su lugar, canalizarlos para darle un tratamiento adecuado y convertirlo en un increíble fertilizante para mejorar la salud del suelo y ayudar a frenar el cambio climático”, compartió Daniela del Villar, fundadora del proyecto.

Lee también: Finca Luna Serena mantiene la producción artesanal del aceite de oliva de San Miguel

A gran escala, éste trabajo funciona desde octubre pasado, aunque el piloto inició desde hace tres años; hoy cualquier persona que viva en San Miguel de Allende puede inscribirse al programa y una vez hecho esto, recibirá un contenedor o los que necesite para ir poniendo sus residuos; una vez por semana, el ‘compostamovil’, pasará a su casa para recoger los residuos e intercambiar el contenedor usado por uno limpio.

Luego de un mes recibirá la composta ya lista para usarse. La inscripción puede hacerse en el sitio compostasma.com a un costo de 500 pesos, y las recolecciones a 90 pesos. Estos costos son para sobrellevar la operación.

“La primera vez que supe lo que era la composta, fue en un taller que dio hace 30 años Silverio Rodríguez en Pronto Pizza. Silverio es un ciudadano ejemplar en ese sentido, hizo varios talleres y regalaba comics con información de temas ecológicos, su negocio inclusive funciona con paneles solares. Ese taller me impactó mucho. Durante años he hecho mi composta en casa y he dado talleres y pláticas en distintos países en relación al compostaje, reciclaje y al impacto de nuestro consumo en el medio ambiente”, narró Daniela, quien fundó la casa Axolote en la colonia Guadalupe que albergó a practicantes voluntarios de Ingenieros Sin Fronteras.

Daniela del Villar, fundadora del Proyecto Composta SMA Foto: Roberto López

“Ahí hacíamos separación de residuos y compostaje. Algunos vecinos se interesaron y comenzaron a traer sus residuos y a participar en el proceso de compostaje. De ahí otros vecinos nos solicitaron que hiciéramos la recolección de sus residuos a cambio de un pago para gastos y así, con 5 hogares, comenzó el proyecto piloto en el que ahora participan casi 300 personas”, dijo la fundadora.

De acuerdo a Daniela, la importancia de hacer composta es porque el residuo orgánico puede ser oro o veneno dependiendo de dónde se ponga.

“Todo lo que nos da asco de la basura se genera por el mal manejo de residuos orgánicos; mal olor, moscas, ese juguito que nos cae en el pie cuando sacamos la bolsa, focos de infección y enfermedades, moscas, ratas, lixiviados, gases nocivos, etcétera. En San Miguel llegan 60 toneladas diarias de residuos orgánicos al basurero, eso equivale a llenar una parroquia y media en un año”.

Abundó que cuando se mandan los residuos revueltos al basurero se generan graves problemas de contaminación, “afectamos de manera directa y grave a miles de personas y animales que viven cerca del basurero y no solo los afecta a ellos, nos afectan a todos pues contaminamos también aire y agua”.

Explicó que los lixiviados, que son ese jugo se crea de la humedad de los residuos orgánicos mezclados con otros materiales, son lo suficientemente tóxicos como para matar a una persona sana con solo una cucharada.

Te puede interesar: Más de 200 mujeres asisten a marcha feminista de San Miguel; exigen alto a

“Esos jugos se filtran al subsuelo contaminando los mantos acuíferos. El gas metano que se libera de la putrefacción en un basurero es 86 veces más dañino que el dióxido de carbono en efectos de calentamiento global, y es que los basureros son el segundo generador más grande de gases efecto invernadero”, explicó.

Foto: Roberto López

Enfatizó que al contrario, cuando se hace composta con nuestros residuos orgánicos, se crea oro, pues ”la composta es un material de gran valor para el suelo y nuestra supervivencia como especie depende en gran parte de la salud del suelo. Tener un suelo saludable y lleno de microorganismos nos ayuda a tener ecosistemas saludables, flora y cultivos más resistentes a enfermedades y plagas. La composta también aumenta la retención de humedad hasta un 40% , lo que evita la erosión y desertificación del paisaje; también al retener el agua ayuda a la filtración recargando los mantos acuíferos”, dijo.

La composta, se puede aprovechar en jardines, huertos, huertos comunitarios, parques, granjas, y para la regeneración de ecosistemas en decadencia como lo hace la organización Regeneración Internacional.

“Creemos si bien es importante hacer composta, lo más importante es evitar que nuestros residuos lleguen al basurero”.

Del Villar explicó que todos los residuos orgánicos son compostables, como las cáscaras de limón, la carne y los huesos. Se considera residuo orgánico a todo lo que alguna vez tuvo vida.

“Cuando la composta se hace a pequeña escala y se pretende utilizar para huerto o plantas delicadas, la gente tiende a no incluir cítricos porque tardan en degradarse y acidifican la mezcla. Lo que nosotros en Composta SMA le pedimos a nuestros aliados que eviten es cualquier material no orgánico, como las etiquetas de las frutas y los alambres de las hierbas; papel o cartón con tintas, pinturas o adhesivos; las bolsitas del té pues en su mayoría no son de papel sino de plástico; el aceite y las cenizas pues previenen la descomposición”, abundó.

Foto: Especial

La ecologista dijo que los interesados incluso pueden iniciar a hacer composta en casa y que les pueden ofrecer talleres.

“Como regla general, lo importante es tener 30 por ciento de materia seca, como aserrín o rastrojo, y el resto de material húmedo como recortes de jardín, comida, etcétera. Cuidar que no esté ni muy seco ni muy húmedo y darle la vuelta para que se oxigene los primeros quince días cada semana, y después cada dos semanas. Si en cambio quieres una excelente calidad de composta y tienes paciencia, lo mejor es un lombricompostero, nos encantaría ver lombricomposteros abajo de cada tarja de cada casa de todo el país”, confesó.

Quizás te interese: Jóvenes agredidos por policías de SMA reviran al alcalde: detención no fue justificada

Composta SMA puede asesorar con esto y ayudar a formar composta vecinal; todo a través de su página web.

JRP