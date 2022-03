Los jóvenes agredidos por policías en San Miguel sostienen que fue abuso de poder, pues no había justificación para la detención ni los golpes

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.-De los jóvenes que fueron detenidos y golpeados por policías municipales, Estefanía García fue quien resultó con más lesiones, ella asegura que nunca hicieron algo para que los uniformados los detuvieran, pues no habían participado en ninguna riña ni habían infringido ningún reglamento.

El domingo de pasado, en redes sociales se compartió un video en el que se aprecia como elementos de seguridad detienen con lujo de violencia a dos mujeres y a un hombre, Estefanía es la que aparece en el suelo mientras los policías la patean, le jalan el cabello y la golpean.

Tras el incidente, los policías ya fueron cesados de sus cargos mientras se realiza el proceso para darlos de baja, además el alcalde ,Mauricio Trejo salió en un video a decir que la detención estaba justificada, aunque no el uso excesivo de la fuerza.

Más información:

Policías que golpearon a mujeres en San Miguel ya fueron despedidos



Colectivo feminista y diputados condenan agresión de policías en San Miguel de Allende

Foto: Roberto López

La declaración de los afectados, desmiente la supuesta “detención justificada” Estefanía Monserrat, narró que no hacían nada fuera de lugar. La muchacha de 19 años estaba en la esquina de Pila Seca y Zacateros cuando llegaron los policías y sin mediar empujaron contra la pared a su amigo.

“Yo le pregunté al oficial que estaba al lado de mí que por qué había hecho eso y la oficial me dijo; tú cállate imbécil, fue cuando me soltó un golpe en la cara y me noquee, me caí al suelo y empecé a sentir patadas, jalones de cabello y puñetazos…Después que me golpearon, volví, me patearon de nuevo y me volví a noquear. Luego sentí cómo me estaban azotando en el piso y entre más pedía ayuda, más me pegaban. Traté de cubrirme, pero era imposible”, narró la joven sentada en una silla de ruedas.

Relató que sintió cómo se subieron arriba de ella. Estefanía se quebró mientras recordaba lo sucedía, “sentí como mi cara se quedaba pegada al piso. Todavía no me esposaban y me seguían pegando. Ya cuando me llevaron a la patrulla no veía nada; adentro me siguieron golpeando y estaba escupiendo sangre; la policía me dijo que no quería que le estuviera manchando la patrulla, me pegó en la cabeza y perdí el conocimiento”.

🚨GRABAN A POLICÍAS PATEANDO A CIVILES🚨



Denuncian que la noche de ayer varios policías agredieron a civiles al exterior de un bar en San Miguel de Allende.



📍El municipio de San Miguel de Allende señala que los civiles golpearon a los policías en primera instancia. pic.twitter.com/ww1iErBDQj — Julia Brizuela (@juliabrizuelaof) March 6, 2022

Le dejaron con un ojo cerrado, golpes por todo el cuerpo y moretones negros. Al salir de los separos vio el video y confiesó que sintió mucha impotencia, “la verdad ya ni sentía los golpes de tanto que me pegaron, ni creía que me hubieran pegado tanto. Ahora que me veo al espejo pienso en que por qué me pasó esto a mi, nunca había tenido un problema así”.

Dijo que nadie del gobierno se ha acerado con ella o sus amigos, solamente los representantes de derechos humanos.

Monserrat asegura que recuerda la cara de los policías y que está dispuesta a señalarlos, “porque no es justo que anden golpeando civiles que no tienen nada que ver. Ahora le tengo pánico a los policías, me asustan; siento que si voy por la calle y alguien me roba, la policía no va a hacer nada. Yo espero que los sancionen, porque no se vale”.

Acusan a policías de abuso de autoridad

Junto a ella, José Antonio Pineda Estanislao, de 21 años, quien recibe un toletazo en el brazo en el vide, también declaró que lo sucedido fue un abuso por parte de las autoridades, “fue un abuso de parte de la policía porque no estábamos haciendo nada. Estábamos planeando a dónde ir a cenar después de haber salido de un bar; estábamos tranquilos, sin hacer relajo ni disturbios. La policía simplemente llegó a agredirnos, con empujones y malas palabras”.

Foto: Roberto López

José Antonio reveló que nunca ocurrió la riña que asegura el gobierno municipal como el detonante de la presencia de los policías. Otra lesionada fue Blanca Edith, de 23 años, ella reiteró que no había razón para que los elementos se acercaran y actuaran de esa forma en contra de ellos.

“Nos encontramos en Pila Seca y Zacateros, estábamos esperando a José Antonio. De repente vi que estaban bajando los policías y cuando voltee vi que tenían a mi amiga golpeándola; nos acercamos a tratar de ayudarla y llegó otro policía por atrás, nos aventó y empezaron a golpear a mi compañero, me aventaron y me dieron de patadas, me arrastraron del cabello y me pegaron con el bastón”, narró.

Cada uno de los cuatro detenidos pagaron 500 pesos y a ninguno le dijeron la razón del arresto; tampoco han sido llamados a declarar por la supuesta investigación que ya se realiza a los policías José “N” y Karla “N”.

MJSP