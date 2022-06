La regidora Evelia Mortera Mosqueda señaló que de ninguna manera se pueden cancelar la ayuda del programa municipal de hemodiálisis

Nancy Venegas

Irapuato .- Los apoyos económicos que el municipio otorgaba a los pacientes con hemodiálisis para cubrir este tratamiento no retornarán. Aunque habrá una atención integral que va desde transferir a los pacientes a la Secretaría estatal de Salud, mejoramiento de vivienda hasta apoyos alimenticios y empleo para sus familiares.

La regidora Evelia Mortera Mosqueda señaló que de ninguna manera se pueden cancelar la ayuda del programa municipal de hemodiálisis.

Foto: Eduardo Ortega

“Estas familias no pueden quedar suspendidas en el tratamiento. El organismo no aguanta una semana y estas personas estarían completamente deterioradas si no se les lleva a cabo la hemodiálisis. Yo necesitaría que -la alcaldesa- nos explicara bien en qué consiste el apoyo. Se el significado de transversal, pero insisto no podemos dejar estas personas sin hemodializarse porque se van a morir”, dijo Mortera Mosqueda.

Cancelan programa de apoyo

Por medio de un comunicado de prensa, presidencia municipal confirmó que los apoyos económicos del programa municipal de hemodiálisis que se implementó en la anterior Administración municipal no se regresarán. En estos apoyos que se eliminaron sin aviso previo en marzo pasado, se destinaban anualmente de las arcas municipales 1 millón de pesos.

En su lugar se destinó una estrategia transversal que llevarán a cabo las dependencias que conforman el gabinete social con programas alimentarios, dignificación de vivienda, además de empleo temporal para los familiares de 24 pacientes con hemodiálisis. Presidencia municipal también se encargará de transferir a los pacientes a la SSG para que especialistas valoren si son candidatos a trasplantes renales.

Foto: Eduardo Ortega

“No los vamos a dejar solos, vamos a hacer la gestión ante las autoridades competentes para que ellos puedan recibir esta atención. Van a revisar la derechohabiencia que tienen. Segundo, si son candidatos para ingresar al protocolo de trasplantes. En caso de que alguno de ellos sea candidato al protocolo de trasplantes, inmediatamente se les brinda la atención de hemodialización, porque están en lista de espera. Esto es mucho más transcendental porque esas acciones salvan vidas”, dijo la alcaldesa Lorena Alfaro García.

La regidora de Morena, Evelia Mortera, insistió en la importancia de que además de la atención integral a las familias de los pacientes, es urgente que los apoyos económicos no se retiren.

Analizan eliminar dirección de Salud

Incluso valoró la sugerencia que hizo el gobernador Diego Sinhue, para que los municipios considerarán eliminar algunas dependencias como la dirección de salud. En este caso sólo gestionaría ante la SSG la atención de los pacientes lo que duplicaría la labor que realiza el área de atención ciudadana. Es decir, llevar a cabo gestiones ante funcionarios o instancias de otros niveles de gobierno en bien de los ciudadanos.

Foto: Eduardo Ortega

“Yo creo que esto no es adecuado, veo al doctor Tovar en su dirección -de salud- es muy activo pero si no hay recursos pues que se va a poder hacer de hecho en eso el gobernador ha insistido mucho en educación, son dependencias que tienen un promedio de 23, 24 millones de pesos al año el programa de becas nos va a llevar 22 millones… Pero además se imaginan cuanto se va al pago de todos los salarios, todo el dinero, el recurso se va a salarios entonces por ejemplo en educación no tenemos escuelas”.