Proceso contra Jorge Romero, agresor de Regina, sigue en pausa; hace 1 año denunció

El proceso que sigue el Poder Judicial del Estado de Guanajuato contra Jorge Romero, agresor sexual de Regina, está suspendido desde el 17 de febrero de 2022

Nayeli García

Irapuato.- “Les voy a demostrar la verdad”, sentenció Regina Irastorza al recordar que desde hace un año, no solo lucha por obtener justicia ante la agresión sexual que sufrió por parte del panista Jorge ‘N’, sino que también lucha contra la violencia institucional que ha sido parte por parte de instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue el 26 de noviembre del año pasado que la FGE pidió al Juez de Control reclasificar el caso de Regina, y en lugar de acusar a Jorge ‘N’ de violación espuria, lo acusó de un delito menor: abuso sexual. Esto provocó que las medidas cautelares cambiaron y el panista pudo seguir el proceso en libertad.

Ese día, Regina lo describe como el inicio de su peor pesadilla, pues las instituciones en las que confío cuando decidió denunciar cuatro meses atrás le dieron la espalda.

“El estado me falló, me traicionó y prácticamente se puso en mi contra por defender a un violador. El 26 de noviembre del 2021 la fiscalía del Estado de Guanajuato decidió no solamente reclasificar el delito por el cual yo denuncie y Jorge Romero había sido vinculado a proceso, sino que además o metió los hechos en su escrito de acusación para que saliera en libertad”, compartió a través de sus redes sociales.

Violencia institucional hasta de la Prodheg

Irastorza señaló que han sido incontables las veces que ha sufrido violencia institucional, incluyendo la de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), pues aseguró que ambas instituciones se han pronunciado a favor y protección de Jorge.

“Es tiempo de romper el silencio, romper con el patriarcado, con la corrupción e incontables veces que las víctimas sufrimos de violencia institucional. Es momento de abrir los ojos y ver la realidad que se vive en nuestro país. No dejemos que ningún agresor, sea quien sea, llámese como se llame, no siga violentando día con día y siga libre y mucho menos que las instituciones quiénes se supone están defendiendo nuestros derechos humanos se vendan”, señaló en su comunicado publicado un día después del Día Internacional para la Eliminación de la violencia en contra de la mujer.

Centro de Justicia para Mujeres: “vendidas y corruptas”

Denunció que le Centro de Justicia para Mujeres no está capacitado para defender los derechos de las mujeres, y las calificó como traicioneras, mentirosas, vendidas y corruptas.

“Todo este tiempo me he dicho a mi misma: si te pasó fue para algo. Ese algo es esta voz que hoy levanto para poner un alto a un violador que hoy está suelto por culpa de nuestro estado vendido y corrupto. La batalla uno termina y queda mucho por caminar. Queda mucho por reparar y mejorar”, advirtió.

Aseguró que no se va a dejar vencer en esta lucha para obtener justicia y demostrará la verdad de lo ocurrido, el día que fue violentada y los días consecuentes.

El Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Guanajuato concedió la suspensión del proceso que se sigue en contra de Jorge ‘N’, diputado federal electo por el PAN, hasta determinar si la Fiscalía General del Estado (FGE) actúo o no de manera correcta al reclasificar el delito de violación espuria a abuso sexual en contra de la víctima, Regina Irastorza, por lo que el proceso que se sigue en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato está suspendido desde el 17 de febrero de este año.

