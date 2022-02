No hay nada escrito en el caso de Jorge Romero. La víctima insiste en que se le juzgue por violación espuria y no por abuso sexual

Nayeli García

Irapuato.- Mientras Jorge Romero, diputado federal electo por el PAN dice ser inocente, la víctima Regina Irastorza sostiene la denuncia de violación espuria. Por ello buscará comprobar este hecho, para que sí se le juzgue por el delito que ella denunció y no por abuso sexual.

Este miércoles en punto de las 9:26 de la mañana dio inicio la audiencia intermedia del caso, en el que las partes debatirían la aceptación o depuración de los datos de prueba presentados por cada una de las partes y definir una fecha para llevar a cabo el juicio oral, en el que el juez de control pueda emitir una sentencia en contra de Jorge Romero.

Decretan otro receso hasta el jueves

Sin embargo, tras casi siete horas de audiencia no se avanzó a la presentación de pruebas y la juez decretó un receso hasta el jueves en punto de las 9:15 de la mañana para iniciar el debate del mismo y es que durante todo este tiempo la asesoría jurídica intentó en dos ocasiones retomar la violación espuria como el hecho a debatir, acusando a la Fiscalía General del Estado (FGE) de revíctimización de Regina e incluso complicidad entre éstos y la defensa de Jorge Romero.

En un primer momento, durante la revisión de los documentos que serán sometidos a análisis, la asesoría jurídica pidió ‘saniar’ por parte de la fiscalía, lo que ellos llamaron como un ‘vicio formal’ al no incluir en el escrito de acusación la cópula entre Jorge Romero y Regina la madrugada del 19 de junio del 2021, hecho que se realizó, señalaron, sin consentimiento de la víctima.

Sin embargo, tras varias horas de debate, cerca de las 12:10 de la mañana, la juez de control resolvió que no les asistía la razón, pues este punto no era un ‘vicio formal’ sino un hecho de fondo que se debatió en la audiencia del 26 de noviembre y había un pronunciamiento firme al respecto, que derivó en la reclasificación del delito de violación espuria a abuso sexual, ya que el Ministerio Público en su exclusiva facultad, se dijo no poder comprobar que existió una penetración.

Defensa insiste

El segundo intento se dio cuando la fiscal verbalizó la formulación de la imputación del delito en contra de Jorge Romero en donde resumió que se buscaba una acción penal en contra del imputado debido a los hechos acontecidos entre la 1:30 y 2:13 de la madrugada al interior de una camioneta blanca estacionada a las afueras del Club Santa Margarita en Villas de Irapuato, en donde Regina estando bajo los efectos del alcohol y sin capacidad de oponer resistencia sufrió de abusos eróticos sexuales cuando Jorge tomó su mano y la puso sobre su miembro viril.

Ante este hecho, solicitó una reparación de daño por el orden de los 33 mil 600 pesos más mil pesos para cubrir gastos médicos, una reparación del daño moral cuyo monto sería fijado por el propio Tribunal con base a la Ley General de Víctimas, así como pedía que Jorge Romero fuera sometido a un tratamiento psicoterapéutico y no acercarse a la víctima a menos de 500 metros.

Tal pronunciamiento fue motivo de debate nuevamente, ya que la asesoría de Regina Irastorza pidió a la Juez de Control ingresar el pronunciamiento de la fiscal como un incidente que ponía en riesgo el ejercicio del debido proceso y pedían la nulidad del proceso y la reposición de los términos legales para presentar la formulación de la imputación, ya que la fiscal había omitido la parte de la cópula, que fue el delito por el que vinculado a proceso Jorge Romero.

FGE dice no haber revictimizado a Regina

Así como acusaron que la FGE estaba revictímizando a Regina al omitir la cópula entre ambos y las declaraciones de la víctima, quien actúa de buena fe y cuyos dichos se deben de priorizar; sin embargo, la fiscal aseguró que no estaban revíctimizando a Regina, ya que el escrito de acusación se presentó en los tiempos establecidos y se tomó en cuenta los dichos de ella, quién no puede asegurar que hubo penetración, ya que sólo tiene ‘flachazos’ de lo acontecido y en su mente sólo tiene la imagen de su mano en el pene de Jorge.

Asimismo, tras varias horas de debate, la juez de control no dio por recibida la solicitud de nulidad del proceso al señalar que no había violación del debido proceso, pues se estaban cumpliendo con los tiempos y etapas del proceso, y la víctima tenía el derecho de buscar la revisión de la reclasificación del delito como ya lo ha hecho a través de autoridades federales, y durante el desarrollo del juicio, en donde se podría comprobar o no que Jorge ‘N’ sí cometió el delito que ellos señalan y que la fiscalía, hasta el momento aseguraba no tener forma de probar que sí hubo una cópula.

Decretan receso

Minutos después de las cuatro de la tarde, y antes de entrar de lleno a la revisión de las pruebas, la juez de control decreto un receso hasta el jueves en punto de las 9:15 de la mañana para dar continuidad al debate.

Por parte de la defensa de Jorge, sostuvieron que su argumentación y pruebas están orientadas a comprobar la inocencia de Jorge Romero, mientras que la asesoría jurídica, aseguró que están preparados para demostrar que sí se dieron los hechos que ellos defienden, que es la violación espuria.

A su salida, Jorge Romero se reservó comentarios al respecto del avance de la audiencia, mientras que Regina se dijo cansada por el proceso que ha sido muy largo y agotador, por lo que se reservaría un pronunciamiento hasta el jueves, luego de que concluya la audiencia intermedia.

No es el fin, asegura defensa

“Esto no es el fin como tal”, señalaron los asesores de Regina, quienes comentaron que aunque la juez de control no dio entrada a los recursos presentados para que se siga el proceso por violación espuria, aún tienen la oportunidad de aportar las pruebas suficientes para que si así lo quiere el fiscal reclasifique el caso y pida una sentencia por violación espuria en contra del imputado.

“Nosotros estamos aportando las pruebas de lo que sí aconteció en esa fecha”, señalaron a considerar que la FGE sí está revíctimizando a Regina al no hacer alusión a la copula y cambiando con eso, los hechos totalmente, por lo que por tal situación ya se tienen ingresados dos recursos federales en contra de la reclasificación.

“Estamos dejando todo en mano de las autoridades federales, ya que como vieron, nos dejaron claro que podemos prestar los recursos suficientes ante los jueces federales y en su caso al Supremo Tribunal de Justicia y estamos en manos de las autoridades de mayor jerarquía”, indicaron.

Asimismo, consideraron como evidente que la fiscalía parece trabajar en equipo con la defensa de Jorge, al estar apoyando entre sí los argumentos del otro.

