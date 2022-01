Jazmín Castro

León.-La Feria Estatal de León registró en su primer fin de semana gran afluencia de visitantes, aunque sin sana distancia y con alguno que otro distraído que olvidó usar cubrebocas.

Y es que es prácticamente imposible que el 100% de los que acuden respeten las medidas sanitarias, las recomendaciones de la autoridad, una de estas fue que no acudieran adultos mayores y personas vulnerables.

Sin embargo, sábado y domingo se observaron personas de la tercera edad, niños y hasta embarazadas, mientras que por la alta voz de la Feria se invitaba a todo aquel consumidor de alimentos a disfrutarlos sin caminar por el recinto, e instalarse en un punto a disfrutarlos, pero esto no ocurrió.

Ver nota: Duplica Guanajuato el pico más alto de casos activos de Covid en lo que va de la pandemia

Otro de los panoramas que se observaron fueron las filas para entrar a espectáculos como el circo y es que como cada año se hicieron largas filas y sin sana distancia, aquí fue donde hubo más aglomeraciones.

“Estamos esperando para entrar, pero la gente no se recorre parece les da miedo que se metan a la fila y aquí estamos y nadie les pide que tomen la sana distancia (…) es que nos formamos porque los niños quieren entrar”, explicó Maricarmen, vecinos de la colonia Jacinto López.

1 de 5

Sus acompañantes aseguraron que no tienen miedo al Covid, porque escucharon que ya no estaba tan fuerte, “por eso también los regresaron a la escuela, porque ya dicen que no está fuerte”, explicó su hermana Diana.

Así, con la tranquilidad que les brindan las vacunas antiCovid y que son espacios abiertos, los leoneses y foráneos abarrotaron la zona de alimentos y juegos; además la zona de los bares fue ocupada por los jóvenes que disfrutaron hasta de música en vivo.

Las familias caminaron por el recinto con botana y refresco en mano, sin tener cuidado al comerlos.

Lea también: Sí hay Feria de León: tendrá brigada anticovid y empleados 100% vacunados