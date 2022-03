El el marco del 8M, Alejandra Gutiérrez Campos presentó el decálogo de actuación y prevención de la violencia laboral en la administración

Carolina Esqueda

León . – En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos presentó el Decálogo De Actuación Para Funcionarios En La Atención Y Prevención De La Violencia Laboral, Acoso Y Hostigamiento Sexual Dentro De La Administración Pública.

La presentación del decálogo para prevenir la violencia laboral en León, tuvo lugar en el patio de la Presidencia Municipal y contó con la presencia de todo el gabinete, una parte del Ayuntamiento, y la mayoría de las servidoras públicas municipales

El decálogo, elaborado por el Instituto Municipal de las Mujeres, establece que la Presidencia Municipal debe garantizar un espacio laboral digno e igualitario, así como trabajar en la eliminación de expresiones y conductas que atenten contra la dignidad o la integridad de servidoras y servidores públicos, también tiene el objetivo de frenar las conductas intimidatorias o lascivas, especialmente hacia las mujeres.

También quedó plasmado garantizar una respuesta a las denuncias por violencia laboral, sin que existan represalias, y atender a quienes las realizan sin estigmatización ni revictimización, asegurando su credibilidad y protección de datos.

“Yo me comprometo junto con ustedes, aquel que no haga o no cumpla estos compromisos, habrá tolerancia cero. Estoy comprometida con las mujeres, sé que tenemos muchas áreas de oportunidad, pero también estoy convencida de que cada vez es más visible nuestra causa y hay más personas que se suman” dijo Gutiérrez Campos.

Llegó el decálogo para prevenir la violencia laboral antes que el comité de prevención de acoso laboral

Ni la mandataria municipal ni la titular del Immujeres, Mónica Maciel Méndez Morales, aclararon cuándo se instalará el Comité Intersectorial para la Prevención y Atención de la Violencia, Acoso y Hostigamiento Sexual y/o Laboral dentro de la Administración Pública Municipal, cuya firma de creación fue el pasado 18 de enero.

Y aunque la mayoría del ayuntamiento estuvo en la presentación del decálogo, fueron notables las ausencias de los síndicos Leticia Villegas Nava y José Arturo Sánchez Castellanos, así como de todos los integrantes de las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, a excepción de la regidora Gabriela Echeverría González, quien decidió retirarse antes de la presentación del documento por considerar que no se le prestó la seriedad debida al evento, pues además de que comenzó con una hora de retraso, lo califico de “simulación”.

“Es una simulación en la que el pan gobierno quiere hacer como si hiciera algo en contra del acoso. Cuando las mujeres que trabajan en la administración ven que el síndico me ataca, me ofende y miente en el pleno del ayuntamiento y la alcaldesa, las regidoras del PAN callan y la institución que se supone debe ayudarlas que es el Instituto municipal de la Mujer no hace nada. No esperemos que haya muchas denuncias porque evidentemente, tienen miedo” dijo, en entrevista posterior.

