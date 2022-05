El proyecto para la construcción de la Presa de la Tranquilidad inició en la administración 2012- 2015; en el 2019 se invirtieron 40 mdp

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Para este año no habrá recursos federales para destinarlos a la presa de La Tranquilidad en la capital del Estado. Así señaló el titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco de Jesús García León, durante su participación en la glosa del informe de gobierno.

A pregunta hecha por la diputada del PRI, Ruth Tiscañero Agoitia, el funcionario estatal señaló que:

“A pregunta expresa si nosotros vamos a traer inversiones en lo particular para la presa La Tranquilidad este año, le decimos no traemos esa inversión, no tenemos recursos federales que permitan hacer esa inversión”.

Analizan beneficios de la obra

Mencionó que, en conjunto con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), se está trabajando en la revisión no solo de la inversión que se requiere para dar conclusión al proyecto, sino también el costo -beneficio que dicho proyecto traería.

Señaló que dicho embalse es una fuente alternativa de abastecimiento real para la ciudad de Guanajuato y se tiene conocimiento de los trabajos que se han venido realizando.

“La presa de la Tranquilidad es una más de las alternativas que tiene el propio organismo operador para la ciudad de Guanajuato. No es la única. En este momento estamos estudiando otras alternativas de manera conjunta y estaremos trabajando en ello de manera permanente”.

El proyecto para la construcción de la Presa de la Tranquilidad inició en la administración 2012- 2015; en el 2019 se invirtieron 40 millones de pesos y en ese entonces se informó que la presa llevaba un 57% de avance.