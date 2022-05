Tras la designación de los consejeros del SIMAPAG, el alcalde aseguró que todo se hizo con base en el reglamento

Guanajuato.- Tras la designación de los consejeros del SIMAPAG, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña enfatizó que todo se hizo conforme a un reglamento, y que ahora “el SIMAPAG es más ciudadano y más libre”.

“Si este reglamento habla de una discrecionalidad es lo que se hace, cada uno de los integrantes del Ayuntamiento ve los currículum, estudia los perfiles y a la hora de la votación tiene que escoger a 5”, enfatizó.

Alejandro Navarro citó que anteriores alcaldes fueron más precavidos, al hacer acuerdos políticos con cada fracción para designar a algún consejero y llevar todo planchado a la sesión. Razón por la cual el SIMAPAG durante muchos antes fue coto de poder, por ejemplo del PRD en su momento, señaló.

“Hoy no existe eso porque yo no les di nada. Yo escogí algunos perfiles, yo hice y pacté pero con los propios de Acción Nacional, pero cuando me dicen: ‘oye, no nos vas a dar nada?’, no les voy a dar porque no son enchiladas ni son paletas”, expresó el alcalde, sin citar quién le pidió un espacio.

Algunos consejeros pasaron de ‘panzazo’

Enfatizó que hicieron la revisión de cada perfil para los consejeros del SIMAPAG. Al momento de votar, con algunos aspirantes salieron tablas, otros pasaron de panzazo y otros con mucho.

Resaltó que todos los perfiles elegidos cumplen para el cargo. Apuntó que su objetivo es que SIMAPAG lleve el agua a dónde hoy no hay y hacer crecer la red de agua en el municipio. Además, comentó que anteriores alcaldes también daban cuotas a los colegios y asociaciones para designar gente en dependencias como Desarrollo Urbano o en Obra Pública.

“También terminé con eso, hago las cosas diferentes, puedo ser criticado en el gobierno o por los regidores, pero los números en la calle están, hemos bajado la inseguridad, tenemos mejores espacios deportivos, hay más obras, trabajo mata grilla”.

El alcalde ventiló una diferencia que tuvo con la regidora Liliana Preciado, en la designación de los consejeros.

“Yo le pedía que me apoyará con temas del consejo, ella me decía algunos nombres interesantes y a la mera hora no coincidieron con los míos, así pasa en la política, no es ventaneo ni nada, todo camina bien”.

Denuncia amenazas

En entrevista por separado, la regidora Liliana Preciado denunció que ha sido acosada por pseudo periodistas financiados por la presidencia municipal, para acosarla cuando vota en contra en las sesiones de Ayuntamiento, y que le ha causado una afectación en su vida personal.

Responsabilizó de ello al alcalde Alejandro Navarro y a la fracción del PAN en el Ayuntamiento.

Advirtió que tomará acciones legales tras los ataques en redes sociales, que incitan a la violencia en su contra y su familia.