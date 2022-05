Entre protestas y acusaciones de ‘dedazos’, el Ayuntamiento eligió al nuevo consejo del Simapag en Guanajuato Capital

Guanajuato.- Tras una extensa discusión y en medio de protestas de ciudadanos, el Ayuntamiento de Guanajuato, por mayoría de votos, eligió y tomó protesta a los nuevos consejeros del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Simapag ) para el periodo 2022-2026.

Héctor Javier Morales Ramírez renunció a su cargo como director general del Simapag para postularse como presidente de dicho consejo, y la madrugada de este domingo, tras ser elegido, tomó protesta para asumir la nueva encomienda.

Los consejeros, que por mayoría de votos durante la sesión de Ayuntamiento, fueron electos para integrar el consejo del Simapag son: Gemma Lourdes Trejo Gavia, Armando López Ramírez, José Luis Vega Godínez, Erick Knapp Hernández y Eduardo Aboites.

Designación del consejo del Simapag, con polémica

La bancada opositora: PRI, MORENA, Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, se pronunciaron todos en desacuerdo de la manera en la que se eligió a los consejeros, pues argumentaron que, a pesar de que hubo una convocatoria pública con los requisitos que debían cumplir los aspirantes, no se apegaron a la ley ni hubo criterios que sustentaran y justificaran la decisión. Esto ya que, según ellos, no se consideró ni evaluó la capacidad profesional ni la experiencia de los postulados, y se eligió por nombre, no por capacidad.

Durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo del Simapag, los ciudadanos que acudieron a la sesión del Cabildo, recriminaron opacidad en este proceso. Incluso comentaron que la elección se hizo al “dedazo”. Al momento en que el alcalde capitalino tomó protesta a los consejeros, ciudadanos les gritaron en repetidas ocasiones “fuera, fuera”.

La sesión de Ayuntamiento comenzó antes de la medianoche del sábado y se prolongó hasta la madrugada del domingo en el salón Presidentes de Presidencia.

