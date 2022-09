La directora dijo que no intervendrán ante los operativos de la Guardia Nacional, pero alumnos piden conservar su única área verde cercana

Salamanca.- Luego de que el pasado viernes elementos de la Guardia Nacional desalojaron a estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de la Universidad de Guanajuato del camellón de acceso al Hospital Regional de PEMEX, la directora del plantel, Teresa Sánchez Conejo, envió un comunicado en el que dice que la institución se deslinda de los alumnos que sean sorprendidos en ese espacio federal.

De acuerdo a versiones de estudiantes, el pasado viernes elementos de la Guardia Nacional desalojaron del camellón y área verde federal a estudiantes que al parecer ingerían bebidas alcohólicas. Debido a esto algunos resultaron detenidos. Sin embargo, hay quienes aseguran que los jóvenes solo estaban sentados sin hacer nada, ya que utilizan el camellón como lugar de descanso debido a que su escuela no tiene áreas verdes.

Alumnos de la Prepa UG de Salamanca piden no los desalojen. Foto: Cuca Domínguez

Ante esta polémica, la directora de la ENES decidió deslindarse y recordar a la matrícula que la escuela no se hará responsable de nuevos desalojos.

“La Unidad Académica no se hace responsable de los alumnos que se vean involucrados en los operativos que monta la Guardia Nacional. (…) Tomen en cuenta que NO VAMOS A IMPEDIR SU ARRESTO O TRASLADO A LA PENITENCIA, ya que nuestra responsabilidad únicamente compete en las instalaciones de las dos unidades”, afirma el texto.

“Para evitar estas situaciones desagradables e incómodas se les invita a permanecer dentro de las instalaciones en sus horas de clase y posteriormente al término trasladarse a sus hogares respectivos”, concluyó el comunicado.

Comunicado de la Prepa UG en Salamanca. Foto: Especial

Acusan a alumnos de drogarse en el camellón

De acuerdo a versiones recogidas por Periódico Correo en el lugar, personal y alumnos coincidieron en señalar que ese lugar se está convirtiendo en un riesgo para los estudiantes dado que ahí se consumen todo tipo de drogas. Y no solo por los estudiantes.

“Aquí llega gente extraña incluso a venderles cosas ilegales a los estudiantes. Otros sí han llegado a beber alcohol ahí, aparte de las parejitas que se pasan de cariño”, dijo un estudiante.

Al contrario, otros más como David, Camila, Daniela y Frida, de quinto semestre, dijeron que “es algo que me da miedo porque al principio todos veníamos aquí, porque en la escuela no hay espacios para sentarnos, no hay áreas verdes ni nada, veníamos a pasar el tiempo con amigos, pero un día nos dijeron que ya no podíamos porque iban a intervenir los federales, los soldados y si nos detenían, no nos iban a ayudar”.

“Venimos más que nada porque no hay espacios en la escuela. Venimos aquí a comer en lo que comienza la siguiente clase, pero no ponemos en riesgo las instalaciones federales. Ojalá que nos permitan seguir aquí, pero sin hacer desorden, sin dejar basura o fumar”, agregaron.

Estudiantes defienden que es su única área verde cercana

Alumnos de la Prepa UG de Salamanca piden no los desalojen. Foto: Cuca Domínguez

Un estudiante afirmó que es cierto que hay jóvenes que aprovechan el espacio para fumar marihuana. Pero propuso negociar para inhibir estas cuestiones sin quitarles a los alumnos el único espacio verde con el que cuentan.

“El hecho es más porque algunas personas se ponen a fumar tabaco y marihuana, es el único problema. Pero pueden tener un guardia o algo que prohíba eso y a los demás los dejen estar en el lugar, porque muchos no hacemos nada ilícito y no es que toda la escuela esté en ese lugar”, precisó.

El camellón de área verde forma parte del acceso al Hospital Regional de Pemex, que se ubica sobre la avenida Faja de Oro. Les queda de pasada a los estudiantes de la preparatoria de la Universidad de Guanajuato. La ENMS tiene dos unidades que están separadas por este acceso, el Club de Leones y una farmacia.

