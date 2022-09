La escuela primaria Club de Leones en la comunidad de San Juan de Razos en Salamanca registró grietas en su segundo piso

Cuca Domínguez

Salamanca.- Tras los movimientos sísmicos que se han registrado en Guanajuato, la escuela primaria Club de Leones en la comunidad de San Juan de Razos, registró grietas en su segundo piso. Debido a ello, y por recomendación de personal de Protección Civil, no pueden utilizar esa área, por lo que están impartiendo las clases en el patio del plantel, lo que preocupa a los padres de familia. Es por eso que piden a la autoridad competente que intervenga y determine si hay riesgo para los poco más de 150 estudiantes.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, informó que el Gobierno municipal está ocupado y preocupado en atender este tema. Dijo que incluso personal de Protección Civil ha pedido la intervención de la Dirección de Obras Públicas para dictaminar lo que proceda en este inmueble.

Lee también: Escuelas de Guanajuato resultan sin daños por temblor, pero vigilan planteles antiguos

Rosa Elizabeth Belmán Galván y Mayra Guadalupe Amezquita Razo, vocales de la directiva de padres de familia, confirmaron a Periódico Correo que tras los movimientos telúricos se vio afectada la escuela.

“Estamos muy preocupados porque Protección Civil no nos ha dado un dictamen, solo nos dijeron que los niños pueden estar recibiendo clases en la parte de abajo, pero arriba no. Creemos que es ilógico que digan que se pueden utilizar los salones de abajo cuando hay un peligro inminente arriba. Son niños de primero a tercer que tienen que salir al baño, al receso y tiene que haber movimiento”, argumentan.

Escuela primaria Club de Leones. Foto: Cuca Domínguez

Protección Civil delegó su responsabilidad para el dictamen

Además, los padres denunciaron que Protección Civil les cedió la responsabilidad de elaborar el dictamen.

“La verdad como padres de familia si estamos preocupados por la seguridad de los alumnos. Sobre todo porque no nos quieran dar un dictamen, quieren que nosotros traigamos a un especialista y lo que nos digan, pasárselo a Protección Civil” dijo la madre de familia.

Agregaron las entrevistadas que la parte de arriba del plantel está dividida hacia la cancha y la biblioteca y hacia el frente. Es por ello que temen que con “algún movimiento fuerte sí se alcanza a desprender, lo que vemos riesgoso y serio como para tener los niños en el riesgo”, explican.

Recriminan que alumnos estén al aire libre

“Tener los niños dentro de los salones o afuera en el patio recibiendo sus clases, es un riesgo. Primero porque están al lado de la construcción que está en riesgo. Luego porque están expuestos a las inclemencias del tiempo, al frio por la mañana y luego al sol, aunque están debajo de la malla sombra. Incluso tuvimos que conseguirles bancas y mesas porque nos dijeron que de los salones de arriba no sacáramos nada”.

Además, los padres denuncian que Protección Civil no realizó un estudio intensivo y que ni siquiera llevaron herramienta.

“El trabajo de Protección Civil Municipal, fue nefasto porque no revisaron todo el inmueble, esperaron a que uno les dijera, se basaron a que les dijéramos donde estaban las grietas que midieron con su dedo, no trajeron, mínimo una regla. Primero nos dijeron que no había riesgo, luego nos dijeron que siempre sí, pero solo de palabra, porque no nos han dado un dictamen”, dijeron.

Finalmente coincidieron en que hay una seria preocupación por la integridad de sus hijos. Esto porque no se tiene la certeza si las instalaciones de este plantel, que tiene siete años de antigüedad, está en condiciones o no para que les puedan impartir sus clases. Por ello piden la intervención de las autoridades correspondientes para que les atiendan a la brevedad y no exponer a sus hijos.

Rosa Elizabeth Belmán Galván y Mayra Guadalupe Amezquita Razo, vocales de la directiva de padres de familia. Foto: Cuca Domínguez

Municipio asegura que ya tienen el dictamen

Sobre este tema el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, informó que el personal de PC realizó una revisión en ese plantel de fisuras o separaciones, y que se revisa para determinar si el riesgo es estructural. Informó que ya se tiene el dictamen y se notificará conjuntamente con un oficio a la Dirección General de Obras Públicas para darle seguimiento a través de peritos especializados en estructuras.

“Sí se detectaron grietas y una separación dentro de este plantel. PC informó que será hasta que el estructurista revise cuando se determinará si existe riesgo y se entregará a plantel”, dijo.

El funcionario afirmó que revisarán cómo están tomando las clases para darles a los alumnos otra forma de prevención.

“Pero decirle a los padres de familia que se está atendiendo el tema a través de Obras Públicas, dado que PC no tiene ese ‘expertís’ como lo tiene un estructurista, que será el que determine que tan grave es el daño o que procede”, concluyó.

Estudiantes arriesgan sus vidas para ir a la escuela

Madres de familia y estudiantes de la colonia Albino García, arriesgan su vida a diario al tener que cruzar corriendo la autopista Celaya-Salamanca para trasladarse a la escuela a la comunidad de Sardinas. Ellos continúan esperando un puente peatonal que les permita cruzar sin riesgo, y también piden seguridad, pues el camino es solitario.

Al no existir instituciones educativas en su colonia, los pequeños de preescolar y primaria tienen que trasladarse a la comunidad de Sardinas, ubicada a unos metros pero dividida por la autopista Celaya–Salamanca. Afirman que aunque existe un camino alterno, tendrían que rodear para pasar debajo de un puente vehicular, lo que tampoco es seguro.

A diario se observa el cruce de las madres de familia sorteando el paso de los vehículos a alta velocidad en ambos carriles, con uno o hasta tres pequeños. Las familias esperan pacientemente el tiempo que consideran prudente para evitar un accidente.

“De una o de otra manera tenemos riesgo. Por el puente apenas cabe un carro, además se tiene mucha maleza y es inseguro. Y esta es la vía más corta aunque con más riesgo. Es peligroso pero ya nos acostumbramos, solo cuidamos que el paso sea seguro y corriendo, le calculamos la velocidad”, afirma.

Si la comunidad está abandonada, la colonia más

El pase por la autopista se ha complicado con trabajos de rehabilitación que se realizan en la zona. Además se colocaron vallas metálicas a los costados, lo que dificulta la vista periférica, y cuando lo creen prudente, sortean la valla para pasar corriendo.

Los habitantes de la Albino García y de la comunidad de Sardinas, han solicitado un puente peatonal para evitar riesgos. Sin embargo, su llamado no ha sido escuchado.

Te puede interesar: Padres temen derrumbe en primaria de Valle de Santiago; exigen reparación

“Para acá nadie viene, si la comunidad está abandonada la colonia más. Son muchas las necesidades que se tienen y el puente es una de las principales. ¿Para qué esperar a que haya un accidente? Los niños tienen miedo, pero solo nos encomendamos a Dios”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP