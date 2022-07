Los propietarios de restaurantes sacrificaron parte de sus utilidades para enfrentar el aumento en los precios de la carne

Nancy Venegas

Irapuato.- Para enfrentar el incremento en los precios de la carne de res y pollo, este mes los empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados ( Canirac ) aumentarán de 8 a 15% el costo de sus platillos.

Desde mayo pasado, los propietarios de restaurantes sacrificaron parte de sus utilidades para enfrentar el aumento en los precios de la carne de pollo y res.

Foto: Eduardo Ortega

Por si no lo viste: Incrementan 13% exportaciones de Guanajuato en primer trimestre del 2022

“Han tenido incrementos muy fuertes el día de hoy. Los restaurantes que se dedican a cortes sobre todo aquellos que utilizan cortes americanos han tenido que optar por buscar cortes nacionales. Están optando por otras alternativas. Los precios de importación ya no permiten que podamos hacer un producto de un buen corte que tradicionalmente te podía costar 320 pesos ya se fue casi a 500 pesos. Eso ya no es sencillo para el comensal porque implica un gasto mucho más alto. Con lo que comían 2 ahora come una. Eso ve reflejado en el consumo específicamente de las carnes”, comentó el presidente de la Canirac, Sergio Santos Navarro.

Foto: Eduardo Ortega

Restaurantes, los más afectados en la pandemia

El sector restaurantero fue uno de los más afectados con la pandemia de coronavirus. Por meses tuvieron que interrumpir sus actividades para prevenir contagios. Además, justo en el proceso de recuperación financiera, los industriales enfrentan estos incrementos en los insumos.

Ante ello, a partir del viernes pasado ajustaron las tarifas en los platillos sobre todo los que incluyen proteína.

Te puede interesar: Cinvestav reduce 70% las investigaciones por recortes federales

Foto: Eduardo Ortega

“Tratamos de hacer los costeos con precios los más amplio posible con la intención de no tener que estarlos modificando. Normalmente en el mes de julio la mayoría de los restaurantes hacen ajustes a su tabulador, lo hacen cada 6 meses. Se ajustan en diciembre y julio, esta vez se pueden mover de 8 a un 15%”, dijo Santos Navarro.