El presidente del Comité ProMejoramiento dijo que hay más de 3 mil pozos de Guanajuato con adeudo ante CFE

Cuca Domínguez

Salamanca .- Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité ProMejoramiento del Agro Guanajuatense, dijo que preocupa la sequía que los 14 mil pozos de Guanajuato. Esto ya que han bajado sus niveles de manera impresionante.

Algunos de los pozos de Guanajuato no alcanzan a extraer lo suficiente porque han estado funcionando todo el año y no hay recargas. Además, las presas están azolvadas y CONAGUA no da autorización al estado para que pueda intervenirlas. Es un panorama muy complicado, pues aunado a ello los recibos de electricidad se han duplicado y triplicado su costo.

Por si no lo viste: Diego Sinhue niega escasez de agua en norte de Guanajuato, ¿y los demás?

Foto: Eduardo Ortega

“Al estar los pozos prendidos prácticamente todo el año, los recibos se están incrementando mucho. La gente ya no tiene para pagar los recibos y se viene una situación complicada. Ni CONAGUA tiene el dato, pero los pozos están trabajando día y noche. A pesar de esto, no dan abasto. Hace 15 días anduve viendo unas parcelas en Loma de Flores y maíces que debieran estar midiendo un metro 20, un metro 30, apenas llegaban a los 50 centímetros. Debido a que el río no ha dado agua suficiente, por donde le veamos está complicado”, aseguró Vázquez de la Rosa.

Sobre cuántas hectáreas pudieran estarse regando con agua de los pozos de Guanajuato, hasta los datos no son claros. Esto ya que las personas se extienden más en las superficies o hay pozos que tienen mucho volumen.

Suben cobros de luz

El recibo de la electricidad, que normalmente estaba entre 22 o 23 mil pesos, ahora están saliendo por encima de los 50 mil pesos. Los productores de la zona de Manuel Doblado, que son los más atrasados, ya deben haber invertido un 60% de la inversión.

Por otro lado, Vázquez de la Rosa, dijo que hay más de 3 mil pozos de Guanajuato con adeudo ante CFE. “Esa cifra en este mes fácilmente se va a duplicar”, advirtió.

Lee también: Sequía afecta la zona norte de Guanajuato y compromete los acuiferos de Celaya: CEAG

Foto: Martín Rodríguez

Por último, dijo que SADER está analizando quitar la cuota energética para los pozos que no hicieron trámite de renovación de esa cuota.

“Las cifras que se tienen es que 9 mil pozos se quedarían sin esa cuota. Lo que implica es que si el recibo salía de 10 mil ahora saldrá de 30 mil pesos. Si era de 20 mil ahora tendrán que pagar 60 mil pesos. Prácticamente imposible de pagar y se generarán movilizaciones, manifestaciones y la gente no dejará cortar el suministro de energía. Se vendrán problemas sociales muy fuertes, que ya se tenían año sin registrar en esta entidad”, concluyó.

EZM