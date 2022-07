Aunque el gobernador asegura que no hay escasez de agua en el norte de Guanajuato, en muchos otros lugares ya sufren su ausencia

Staff Correo*

Lourdes Vázquez/ Nayeli García/ Jonathan Juárez

Estado. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo negó que haya sequía en los municipios del norte como lo ha señalado la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además reiteró que en el Estado de Guanajuato no hay una situación de emergencia pues las principales presas tienen suficiente de agua.

Esto luego de que la Conagua declaró emergencia por sequía en entidades del norte del país como Nuevo León. El mandatario estatal aseguró que en caso de que solicitaran algún tipo de ayuda se les va a brindar.

Explicó que hay una sequía que se ha venido presentando en el país en los últimos tres años y en Guanajuato se atravesó por este en el 2019 y 2020. Pero las lluvias registradas en el 2021 llenaron las presas al 100 por ciento.

Lee también: Sequía afecta la zona norte de Guanajuato y compromete los acuiferos de Celaya: CEAG

“Hoy esas lluvias del 2021, nos da ciertas ventajas. La Presa Solís anda al 72%, la de San Miguel al 55% y apenas va comenzando la temporada de lluvias, lo cual nos hace creer que viene una temporada importante de huracanes y nos va a permitir lluvias copiosas y que si no es un año tan bueno como el anterior, por lo menos si tendrá lluvia suficiente como para poder llenar los embalses y las presas, que generan las sequías por el tema de riego y sembradío”.

Promete apoyo a quien lo pida

Por ello reiteró que esta entidad no se encuentra en emergencia por escasez de agua gracias a las lluvias del año pasado. Además insistió que municipios como San Felipe, Ocampo y San Diego de la Unión no atraviesan por una situación de falta de agua. También dijo que la actividad principal de estos municipios, no es la agricultura, sino la ganadería.

“No hemos tenido las lluvias que esperábamos pero todavía no se acaba el mes, que acabe julio, agosto, septiembre y hasta octubre. Entonces esperemos un poco más, el fin de semana pasada, la Sierra de Lobos tuvo lluvias copiosas y creo que aquí en Santa Rosa ya hubo lluvias, entonces esperemos un poco antes de decretar una emergencia”.

“Si nos piden ayuda estaremos apoyando, siempre hemos sido solidarios, si es por exceso de agua, por falta de agua, con el tema de exceso de agua en Tabasco mandamos una brigada de Protección Civil. En el caso actual a través de legisladores se están haciendo donativos para mandar agua potable a Nuevo León y lo que requieran los estados estamos para apoyarles”.

En Irapuato sufren sin agua ni aljibe

Foto: Eduardo Ortega

Don Jesús nunca quiso construir un aljibe en su casa, pues la presión del agua siempre fue buena. El agua llegaba hasta el segundo piso sin problema. Ahora se arrepiente, pues desde hace tres días no tiene agua y no sabe hasta cuándo podrá contar nuevamente con el servicio.

Esto sucede en la colonia Irapuato, en donde vecinos comentaron que el agua siempre llega con cierta regularidad, todos los días por tiempos. Pero era suficiente para llenar sus tinacos y hacer las actividades del día.

Sin embargo, les dijeron que había obras por parte de Japami cerca de la zona y por eso el suministro del agua quedó suspendido. Esto los tiene desconcertados, ya que no saben hasta cuándo volverán a tener agua para sus actividades diarias.

Aquellos que cuentan con un aljibe, dicen que el agua de reserva está por terminarse, mientras que los que no tiene uno, han tenido que buscar agua en otras colonias para realizar sus actividades básicas. También están pensando en comprar pipas de agua, en lo que se repone el servicio.

Lee también: Se avecina sequía: la mitad de Guanajuato sufre por falta de agua

“Contamos con los dedos de las manos los días que llueve”

El calentamiento global y el cambio climático han sido aspectos que en los recientes días han afectado al municipio de San Francisco del Rincón.

Lo anterior, debido a las altas temperaturas que se han dado en la localidad, además de la falta de lluvias. Esto lo sostuvo la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVM), Montserrat Serna.

Durante el Día Nacional del Árbol, la edil manifestó que es necesario que los ciudadanos se involucren en temas del medio ambiente.

“Desgraciadamente el tema del calentamiento global, de este cambio climático, ya nos está pegando. Estos calorcitos que estamos sintiendo, desgraciadamente la poca agua que está cayendo ahorita. Aquí en el municipio contamos con los dedos de las manos, los días que nos ha bendecido con el agua”, expresó.

Agregó que hablar del futuro, es hacerlo a corto plazo, pues las acciones que actualmente se realizan, van a repercutir en poco tiempo.

Por ello, manifestó que debe de haber un objetivo en común, donde los ciudadanos, presidentes de colonos se involucren en el proyecto del medio ambiente, a través del cuidado de los árboles.

En los municipios de la región de los Pueblos del Rincón, funcionarios y productores se han dicho preocupados pues este 2022 la lluvia ha sido escasa. Manifiestan su preocupación por la situación, pues tanto cosechas como el ganado se podrían ver afectados si es que las condiciones del clima no mejoran.

Te puede interesar:

LC