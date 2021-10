Roberto Lira

Celaya.- El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, anunció que este año tampoco se realizará Feria de Navidad, pero en su lugar se realizarán eventos culturales para el disfrute de los celayenses, en barrios, colonias y comunidades.

El alcalde, señaló que no existen las condiciones necesarias sanitarias ni de infraestructura para llevar a cabo la esta feria navideña, razón por la cual, por segundo año consecutivo queda suspendido.

“Feria de navidad, no va haber, las condiciones no son las adecuadas, por un lado el tema de la pandemia, por otro lado el tema de que todavía el acceso a las actuales instalaciones no es óptimo, la lejanía para la gente en tiempos tan difíciles como estos en materia económica es muy complicado”, declaró Mendoza Márquez.

Comentó que el Instituto Municipal de Arte y Cultura, organizará verbenas en los barrios, colonias, plazas y parques de la ciudad en las que la cartelera artística estará integrada por artistas celayenses, con el fin de reactivar su economía. Este programa tendrá una inversión aproximada de 3.5 millones de pesos, que representa la mitad de lo que aporta el municipio a la feria navideña.

Mendoza Márquez, comentó que está a la espera de la propuesta que hará el Patronato de la Feria, para llevar a cabo un evento similar y con la posibilidad de que se lleve a cabo fuera del recinto, sin embargo, aún no lo conoce.

