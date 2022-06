Luego de que Morena ganara 4 gubernaturas, los políticos de Guanajuato ya analizan sus posibles estrategias para las próximas elecciones del 2024; PAN busca alianza con el MC

Guanajuato.- Los políticos de Guanajuato, desde alcaldes hasta el Gobernador, opinaron del triunfo de Morena en las elecciones del pasado domingo, donde, según datos del PREP, ganó cuatro de seis gubernaturas.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la conclusión es que el bajío se reafirma como el bastión del PAN y Morena avanza en los bastiones históricos del PRI, precisó.

Se le preguntó cómo el PAN se alista para la próxima contienda por vivir y dijo que “eso le toca a Acción Nacional, yo estoy de gobernador. Ya le tocará a mi partido, al presidente hacer la chamba y a mí me toca gobernar hasta el último día”.

En tanto, el dirigente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, sostuvo que los abstencionistas son un gran nicho de oportunidad para el partido en el 2024, y llamó a Movimiento Ciudadano a unir esfuerzos para derrotar a Morena en la próxima contienda electoral.

“Morena ganó contundentemente en algunas entidades porque la gente no salió a votar, y ahí es un nicho de oportunidad que el PAN tiene, ir a convencer a esos ciudadanos de que si sigue Morena, el país seguirá hundiéndose, esa es la gran oportunidad que tiene Acción Nacional”, dijo.

Panistas llaman a reflexionar tras triunfo de Morena

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña admitió que los triunfos de Morena en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo son un llamado de atención para que los actores políticos de Guanajuato cumplan con lo que prometen en campaña.

Tras triunfo de Morena, políticos de Guanajuato hacen sus previsiones para el 2024

“Yo creo que en realidad la gente está cansada, está cansada de los malos gobiernos, está cansada de que no le cumplen, cansada de que siempre es lo mismo, que no hay innovación y que no hay diferentes formas de gobernar”, enfatizó.

Considero que la gente está harta de no ver una opción real, pues “se van con en que da más apoyos sociales o los que habla más bonito las cosas”.

Por su parte, el panista, Aldo Márquez Becerra, manifestó que los resultados de las elecciones del domingo, en donde la alianza PRI- PAN- PRD solo obtuvo el triunfo en las entidades de Durango y Aguascalientes, invita a llevar a cabo una profunda reflexión.

“A qué invita al PAN, pues a seguir reflexionando, a seguir fortaleciendo, a prepararnos para el 2024, habrá condiciones y creo que Guanajuato es un estado ejemplar de lo que son las administraciones panistas y habrá que ‘guanajuatizar’ México y seguir apoyando desde Acción desde aquí el Estado”.

Seguir con la Alianza “Vapor México”: la estrategia del PRI

El coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, dijo que los resultados demostraron que a la Alianza “Va por México” le hacen falta cosas, pero que también a Morena se le puede ganar.

Por lo que sugirió que la coalición debe seguir rumbo al 2024 y consideró necesario convencer al Partido Movimiento Ciudadano de que se sume a esta, pues en las elecciones del domingo pasado, la votación para dicho partido fue de apenas el 4%.

Morena está seguro de ganar Guanajuato para el 2024

El dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, señaló que el triunfo en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, demuestra que si es posible vencer al Partido Acción Nacional en Guanajuato.

Por otra parte, señaló que se ve complicado que Movimiento Ciudadanos se sume a la alianza PRI, PAN, PRD, pues aseguró que “el PRI es un apéndice del PAN en Guanajuato”.

“Yo invito a los buenos priistas a que ya se salgan de ese ‘cochinero’ y se sumen a la causa progresista, invito también a los buenos perredistas que creo que ya casi no hay en Guanajuato, pero los pocos que todavía hubiera, que se sumen a la causa progresista y que dejen de ser subordinados del PAN”.

En tanto, la legisladora de Morena, Alma Alcaraz Hernández, aceptó que, en el caso de Guanajuato, las elecciones de 2024 serán una tarea complicada, sin embargo, dijo que “al interior del partido hay mucha más cohesión, ya el tema de rencillas o de diferencias ha quedado atrás…”

