Los policías que mataron a un hombre en la comunidad de La Esmeralda hace 3 años nunca recibieron una sanción y siguen activos

Carolina Esqueda

León.- La Secretaría Técnica de Honor y Justicia nunca sancionó a los policías involucrados en la muerte de un hombre hace 3 años en la comunidad de La Esmeralda. Los hechos ocurrieron mientras atendían un reporte de riña.

El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, informó que los elementos siguen en activo dentro de la corporación. Y es que debido la Fiscalía no obtuvo las pruebas suficientes para acreditar un delito.

Lee también: Prodheg acredita responsabilidad de policía de León en muerte ocurrida tras riña en La Esmeralda

Policías mataron a hombre La Esmeralda Foto: archivo

“La investigación en la Fiscalía está archivada. Es un tema que ya no hubo pruebas fehacientes para poder judicializar y en el Secretariado Técnico de Honor y Justicia no nos informaron nada…Si no hay una judicialización por parte de la Fiscalía ¿A quién vas a sancionar?” dijo al el secretario.

Policías usaron una fuerza excesiva

Apenas el 31 de agosto de este año la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) concluyó el expediente 364/19-A-I relacionado con ese caso. La instancia acreditó que los policías dispararon sus armas contra civiles desarmados. Las balas provocaron la muerte de un civil el 17 de noviembre del 2019.

Policías mataron a hombre La Esmeralda Foto: archivo

La investigación reconoció la participación de 14 uniformados, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza. Luego emitió 5 recomendaciones contra la corporación. Entre ellas estaba aplicar los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes a los involucrados, así como que los enviaran a capacitación en derechos humanos y seguridad ciudadana.

Sin embargo, mandaron al archivo el expediente que abrió el Secretariado Técnico de Honor y Justicia para determinar las sanciones contra los involucrados.

Más información: Usuarios denuncian “engorrosos” trámites en el Banco del Bienestar de León

Cumplirán las recomendaciones de la Prodheg

Bravo Arrona aseguró que cumplirán las recomendaciones que emitió la Prodheg, pues el pasado 8 de septiembre firmaron su aceptación.

Policías mataron a hombre La Esmeralda Foto: archivo

“Vamos a seguir trabajando en fortalecer las áreas de seguridad. Todas las recomendaciones que han nos hecho en Derechos Humanos se han establecido bien. Se nos han instruido que demos cursos y se ha estado dando cumplimiento” puntualizó al respecto.

MJSP