Decenas de beneficiarios se quejan del servicio del Banco del Bienestar en León, pues denuncian que hay mucha burocracia

Ivonne Ortiz

León.- Afuera del Banco del Bienestar en León, de la colonia El Coecillo, decenas de beneficiarios se quejan del servicio. Los trámites que califican como “engorrosos” ha atrasado el dinero que recibían bimestralmente. Esta es una de las 52 sucursales que construyó el Gobierno Federal en Guanajuato, hasta el primer semestre del 2022.

María, una mujer de aproximadamente 60 años, tiene el apoyo para personas con discapacidad. En la fila, cuenta que hace poco uno de los cajeros en los que intentó retirar dinero “se comió” su tarjeta.

Este lunes acudió al Banco del Bienestar en León del bulevar Hilario Medina para realizar nuevamente el trámite. Sin embargo, le dijeron que deberá esperar ocho meses para recibir un nuevo plástico. “No se termina la burocracia”, dice su esposo, quien la acompañó.

“Se extravió la tarjeta, se la comió el cajero. Ahora otra vez tengo que esperar que, entre ocho meses, para que la repongan”.

Sobre el dinero que recibe bimestralmente, le aseguraron a la pareja que se los van a reponer en cuanto tengan la nueva tarjeta. Las personas con discapacidad reciben 2, 550 pesos cada dos meses.

“Se supone que se va acumular, pero se imagina le gente que vive de eso, esperar ocho meses para comer”.

“No somos las únicas personas que padecen esto, hay miles de gentes que tienen este problema. Que ya se termine la burocracia, que dejen de estarnos engañando, diciendo que está bien todo, cuando no. Dejen de estarnos dando atole con el dedo”, dice el esposo de María.

Foto: Ivonne Ortiz

Denuncian más casos del Banco

Otra mujer que acudió para recibir el apoyo para adultos mayores de 60 años, dice que las molestias no solo son en esta sucursal, sino también en el Banco del Bienestar en LEón de la colonia Los Ángeles 2. Ella tiene pendiente la ayuda económica de agosto y septiembre.

“Nosotros fuimos al de la calle Egipto y no hay dinero. Nos dijeron que no hay, que habláramos a este teléfono a ver cuándo hay. Dijeron que nos los iban a acumular”.

Ma. Isabel, originaria de Ocampo, tuvo que trasladarse desde el municipio del noroeste hasta León. Ella y su esposo también son beneficiarios por ser adultos mayores. Detalla que desde febrero no recibe dinero, pues su nombre se quedó registrado como beneficiaria durante en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Al no darla de baja, no recibe dinero desde hace siete meses.

El personal del Banco del Bienestar le dijo que se esperara otros cuatro meses para que le entreguen la nueva tarjeta y retire el dinero. Mientras tanto, Isabel se mantiene de trabajos de costura y parte de la pensión que recibe su esposo.

En la sucursal de la colonia El Coecillo constantemente hay filas de personas y únicamente tres cajas disponibles.

Además de esta, está la de la colonia Los Ángeles 2, inaugurada en febrero pasado. Así como el Banco del Bienestar de Villas de San Juan, donde aun no arrancan operaciones.

Foto: Ivonne Ortiz

Bancos del Bienestar en Guanajuato

En Guanajuato hay 52 sucursales del Banco del Bienestar, al cierre del primer semestre del 2022. El Gobierno Federal pretende construir 66 en todo el estado, lo que significa que hasta ahora están terminadas el 78% de las sedes con presencia en 36 municipios. En los Bancos del Bienestar del estado laboran 84 personas.

La sucursal de la colonia El Coecillo, en León, es la segunda con más movimientos realizados en el estado. De enero a junio del 2022, suma 8, 757 movimientos, entre retiros y depósitos. Por encima de nuestra ciudad se encuentra Abasolo, con 12, 969 movimientos, de acuerdo con datos de la Dirección de Infraestructura y Producción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

