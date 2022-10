Ante las acusaciones de la policía de Villagrán, presidenta municipal de León asegura que policía de León se depura constantemente

Lourdes Vázquez

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos afirmó que de manera constante se llevan a cabo depuraciones en la Policía Municipal.

En una breve entrevista sobre el tema, afirmó : “estamos haciendo depuraciones de manera constante y que ustedes han visto los número. He sido muy transparente en ese tema”.

En León todo es transparente

Lo anterior, a propósito de que el miércoles, el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre reveló que la Policía Municipal de Villagrán está coludida con el crimen organizado. Aseguró que hay otras policías municipales bajo investigación.

La presidenta municipal de León reiteró que ha habido depuraciones en la corporación. Dijo que, ante algún hecho irregular, el tema se atiende en el Consejo de Honor y Justicia. Incluso se modificó el reglamento para que en dicho consejo haya más participación ciudadana y menos de las autoridades.

No obstante, dijo que, si hay algo que se tenga que corregir, que se realice.

“Si hay algo ilícito, todavía con mucha más razón, pero yo no tengo ninguna información de que haya estado buscando a su servidora para poder tomar acciones”.

Intimidación de la policía leonesa

Esto luego de que diversos medios dieron a conocer que Nayeli quien busca a su hermano desaparecido hace más de tres años, denunció intimidación por parte de elementos de la policía leonesa.

Al respecto Alejandra Gutiérrez dijo estar abierta al diálogo y a escuchar a la denunciante.

“A mí no me ha buscado. Yo estoy abierta al diálogo, si tiene cualquier temor, dudas, estos siempre para escuchar y con mucho gusto. Si hay alguna denuncia con mucho gusto estamos para dar seguimiento. Pero yo no tengo ningún dato de que haya tenido acercamiento directo para que sea escuchada”.

Necesario fortalecer áreas

Ale Gutiérrez mencionó que hay áreas dentro de la administración municipal que requieren de un fortalecimiento en virtud del crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad.

“Ejemplo, necesitamos fortalecer Protección Civil, fortalecer Fiscalización, hay muchas áreas que requieren que se fortalezcan. Habrá otras áreas en donde se estarán haciendo ajustes, pero esto es hacer un análisis de manera integral de aquellas áreas que tendrán que dar de baja”.

Por el contrario, descartó que pudieran eliminarse las direcciones de Salud y de Educación, como en su momento lo recomendó el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Afirmó que cada municipio tiene características completamente diferentes y que no es lo mismo un municipio que tiene 10 mil habitantes, a un municipio que tiene casi 2 millones de habitantes.

“Estas dos áreas han sido fundamentales para dar servicios, en el caso de salud tenemos la atención primaria que es con el ‘Médico en tu casa’ (…) estamos creciendo el servicio en la zona rural, hay servicios que por el tamaño del municipio si se requieren esas áreas”.

