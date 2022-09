La colectiva Clandestinas Bike en León hizo visibles las agresiones a través de su cuenta de Instagram, acompañando con fotografías y testimonios

León.- La colectiva Clandestinas Bike en León denunció agresiones y actitudes hostiles en su contra tanto de automovilistas como de un agente de la Policía Vial. Esto a raíz de las protestas que han encabezado para exigir vialidades seguras tras el accidente de Maria José Rea.

Hicieron visibles las agresiones a través de su cuenta de Instagram, acompañando con fotografías y testimonios que narraron lo ocurrido.

Una de las afectadas compartió una captura de pantalla con un intercambio de mensajes y una fotografía mostrando un raspón ensangrentado en la pierna. Esto luego de que un motociclista deliberadamente decidió tirarla de la bicicleta, mientras circulaba por bulevar Hidalgo.

“Me gritó que para que siguiera marchando” narró la afectada en el intercambio de mensajes.

Denuncian a agente de Vialidad

En otra de las denuncias, la afectada señaló haber recibido burlas de parte de un agente de Vialidad mientras circulaba por el carril de baja velocidad sobre el bulevar Madrazo. La ciclovía no suele ser utilizada debido a que en algunos tramos es más elevada que los carriles automovilistas. Además, en algunas conexiones no está bien semaforizada.

“Un oficial de tránsito me pitó. Gritándome desde su auto que me subiera a la ciclovía, cosa que no hice porque de seguridad no tiene nada. Después volvió a pitarme para alcanzarme y decirme: Por eso las atropellan”, narró mediante una historia.

Desde la colectiva Clandestinas Bike en León reconocieron que tras el plantón del miércoles ocurrieron tres agresiones de automovilistas o motociclistas contra integrantes de la colectiva. Aunque el resto consistieron en gritarles insultos e intentar cerrarles el paso en un acto de intimidación.

“A la compañera que le tocó, gracias a Dios es muy fuerte físicamente y emocionalmente también. Pero estamos en una etapa de miedo colectivo donde nos acompañamos y nos mandamos ubicación todo el tiempo, por seguridad. Cada vez nos sentimos más vulnerables. Es muy triste que haya estas agresiones a las compañeras y lo único que nos queda es el cuidado a todas horas, entre todas” dijo Mariana, una de las integrantes de la colectiva.

Piden justicia para Majo

Mariana también compartió que antes de las agresiones, a la mayoría le invadió el temor a sufrir un accidente tras conocer lo ocurrido con Maria José, quien fue atropellada por el conductor ebrio de un BMW que invadió el carril confinado de ‘la oruga’ donde ella circulaba, y que además iba a exceso de velocidad.

Mientras que la respuesta al miedo fue organizarse para exigir vialidades seguras, la integrante de Clandestinas aseguró que las autoridades de León no han mostrado el acompañamiento que declaran ante los medios de comunicación. Incluso no hubo ningún acuerdo formal para realizar una rodada en la que demuestren los puntos más vulnerables de la infraestructura ciclista.

“El municipio no está garantizando nuestra seguridad. En el plantón fueron muy claros, nos dieron propuestas de cómo debería de ser, pero que no nos podían garantizar nuestra seguridad si nos plantamos y un auto nos arrolla. No hay trato, y si se quieren acercar a dialogar con nosotras, será en las juntas de Movilidad, porque de la rodada yo no estaba enterada” puntualizó.

Harán rodada y bazar para gastos médicos de Majo Rea

El colectivo Clandestinas Bike en León convocó a través de redes sociales a la organización de un bazar y una rodada con causa. La intención es recaudar dinero para apoyar con los gastos médicos a los familiares de Majo Rea, de 22 años, quien sigue hospitalizada tras ser atropellada el pasado viernes en el bulevar Miguel Hidalgo.

El ‘Bazar Sororo por Majo’ se montará este domingo 2 de octubre, en la calle Madero #839, en la colonia centro, de 12 p.m. a 6 p.m.

El dinero recaudado irá para los familiares de la ciclista, quienes cuidan de ella afuera del Hospital General de León, a donde la trasladaron después de recibir primera atención en el Hospital Aranda de la Parra, donde quedan 56 mil pesos por liquidar a una cuenta de más de 200 mil pesos.

El colectivo invitó a las personas a donar prendas, libros o artículos del hogar a la ‘Cocina de Lulus’, en Londres #106 de la colonia Andrade. La recepción de los artículos será hasta el sábado 1 de octubre.

“Los y las esperamos con mucho entusiasmo para poder recaudar lo más que se pueda y así apoyar a la familia de nuestra compañera ciclista”, publicaron Clandestinas Bike en su página de Facebook.

Rodada a kermés sorora

Así como las Clandestinas organizaron el bazar con causa, el colectivo Defensoras Comunitarias invitó este 1 de octubre a una ‘Kermés Sorora’. Se llevará a cabo en el Parque los Huizaches, donde el dinero recaudado también sería donado a la familia de la chica de María José.

Para llegar a esta kermés, Clandestinas Bike organizó una rodada mixta que partirá desde el Arco de la Calzada a las 3:30 de la tarde, la recomendación es llegar a las 3 p.m.

