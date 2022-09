Abogada explica el proceso que debe hacer una víctima de atropello o sus familiares tras el caso de Majo, quien hasta la fecha está en terapia intensiva

Ivonne Ortiz

León.- Las víctimas de atropello en León han aumentado en los últimos días. El 15 de septiembre dos jóvenes fuero embestidos por la “oruga” sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en distintos hechos.

Sin embargo, el accidente de María José Rea, ciclista de 22 años, quien está gravemente herida tras ser atropellada por un conductor en aparente estado de ebriedad, deja dudas sobre el proceso legal que debe seguir la víctima o su familia.

Fabiola Maldonado Alcaraz, litigante y docente certificada en el Sistema de Justicia Penal, quien actualmente imparte cursos y talleres sobre el tema, explicó a Correo cuáles son los pasos legales que puede ejercer una víctima o sus parientes.

Lo primero que tiene que hacer la víctima o sus familiares es presentar una querella, es decir, la acción penal ante un Juez o un Tribunal contra la persona presuntamente responsable. Para esto, la litigante detalla que los delitos pueden perseguirse por querella (a través de una queja de las víctimas ante el Ministerio Público) o por oficio.

“Hay delitos que son por querella y hay delitos que son por oficio. Los de querella requieren que la víctima se queje. Los de oficio, basta que la autoridad se entere para que se inicie una investigación (…) Por ejemplo un homicidio doloso, una violación, trata de personas, un abuso sexual de menores…”, explica la litigante Fabiola Maldonado.

Delito por lesiones

El delito en el que habría incurrido el conductor acusado de atropellar a Majo, sería el de lesiones. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato es cuando “Comete lesiones quien causa a otro un daño en la salud”.

En el Capítulo II, el Artículo 142 al Artículo 15 especifica , la sanción al presunto culpable. Estas van desde trabajo comunitario, días de multa, y hasta 15 años de prisión. Esto, dependiendo la gravedad de las lesiones y las secuelas físicas o mentales que puedan provocar a la víctima.

Una de las recomendaciones que hace la abogada a las víctimas de atropello es tomar fotografía de las placas del vehículo para la reparación del daño. En caso de que el conductor no lo cubra, sea el dueño de las placas quien lo haga.

Prisión preventiva al presunto culpable

Una vez presentada la querella ante el Ministerio Público, la abogada explica que el imputado puede llevar su proceso fuera de prisión, por tratarse de un delito culposo. Así como es el caso de los delitos por daños, lesiones, incluso el homicidio calificado que en caso de llevar prisión preventiva, esta deberá ser justificada.

Cabe mencionar que si el acusado, en este caso de atropellar a una persona, se fuga al momento de accidente, es más probable que se aplique la prisión preventiva oficiosa.

En caso de ser un delito doloso, aplicará también la prisión preventiva oficiosa, que tendría que justificarse con un auto de vinculación a proceso, por exceder una detención de 72 horas, el plazo máximo de detención definido en el Artículo 19 de la Constitución Política de México.

Dolo eventual

Ya en el proceso legal del imputado, existen dos comisiones que diferencian el delito: dolo y culpa. Sin embargo, hay un tercer medio de comisión que agrava el delito, se trata de dolo eventual. Cuando a pesar de tener conocimiento del riesgo que se corre para incurrir en un delito, se actúa de tal forma.

“Existe dolo y culpa en los delitos. El dolo es cuando tienen la intención de cometer los delitos y la culpa es cuando sucede algo de manera fortuita, que no querías provocar, pero que de alguna manera provocas. Hay una cosa que se llama dolo eventual, es decir, cuando tú tienes el riesgo de cometer el delito, pero lo arriesgas de manera voluntaria, como en caso de manejar alcoholizado”.

Para argumentar que se trató de un dolo eventual, como es el caso de los conductores que manejan en estado de ebriedad, la defensa o el asesor jurídico de la víctima deberá argumentar con pruebas que el inculpado actuó de esta forma.

En la audiencia inicial, el imputado y la víctima o víctimas pasan por varias etapas. La primera es la formulación de imputación, donde el Juez le da a conocer al inculpado de qué se le acusa. En la segunda ambas partes presentan datos de prueba; mientras que en la tercer ya hay una vinculación a proceso penal por el delito perseguido. En la cuarta definen las medidas cautelares, donde el Juez decide si la persona pasará su proceso en prisión o le impondrá medidas cautelares.

Acuerdo reparatorio

Finalmente, si la familia o el afectado/a deciden llegar a un acuerdo reparatorio, la defensa del acusado deberá ponerse de acuerdo para cerrar la negociación. Esto, con una reparación del daño que puede pagarse en una sola exhibición o de manera diferida.

La abogada resalta que se puede llegar a esta negociación solo en los delitos que entran por querella, es decir, por queja de las víctimas, en delitos culposos o patrimoniales.

¿Cómo va la iniciativa de cárcel para conductores alcoholizados?

En marzo de este año el Municipio de León presentó una iniciativa al Congreso del Estado para hacer una reforma al Código Penal de Guanajuato. Este, busca encarcelar a conductores en estado de ebriedad.

La sanción por esta falta administrativa podría ir de seis meses a un año de prisión. Además, solicitarían el pago de una multa equivalente de 30 a 50 días y la suspensión de la licencia de conducir por un año.

En caso de tratarse de conductores de transporte público, la pena podría ir de uno a dos años de prisión, de 30 a 200 días de multa y también aplicaría la cancelación de la licencia por un año.

Sobre la iniciativa, la diputada local Cristina Márquez, dijo a Correo que podría desahogarse antes de que termine el año. Esta será sometida al análisis de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y los otros 45 municipios restantes.

“Este tema aún no lo hemos analizado al interior de la Comisión. En el orden del día, estaremos pasando a su estudio, seguramente durante el periodo. Yo creo que es un tema relevante porque implica nuestra solidaridad para muchísimas personas (..) y entendemos el fondo que hace el Ayuntamiento de León con esta iniciativa”.

Diputada pide castigo al responsable del caso Majo

Sobre el caso particular de María José, la diputada del PAN pidió que se castigue al presunto responsable.

“Mi solidaridad total con la familia, el apoyo en lo que nosotros podamos, que sepan que cuentan con nosotros. Por otro lado, que se hagan las investigaciones y las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias. Hay un delito que se configura el hecho de que esté conduciendo en estado de ebriedad es un agravante. Debe haber acción de parte del Estado para poder llegar a una resolución en la medida de lo posible reparatoria para la familia”.

A pesar de que esta iniciativa no ha sido discutida y sometida a votación, Cristina Márquez destacó que sí hay sanciones para los conductores ebrios.

“El hecho de que no esté la iniciativa no implica que sí sucede algo y haya un presunto responsable que conduzca en estado de ebriedad no haya sanción (…). La propuesta del Municipio de León, recuerdo en una primera lectura se refiere a la detención y la sanción a conductores en estado de ebriedad”.

El estado de salud de Majo

María José, actualmente se encuentra en estado grave pero estable, según dijeron sus familiares a Correo. Tras ser embestida por un conductor que invadió el carril de la “oruga” el pasado viernes en el bulevar Hidalgo, la joven quedó gravemente herida.

Desde el día del accidente hasta ahora suma cuatro cirugías y está en un coma inducido en el Hospital General de León. Lugar a donde llegó luego de recibir la primera atención en el Hospital Aranda de la Parra. En este hospital queda una cuenta pendiente de 56 mil pesos para su familia. Inicialmente debían 286 mil, de los cuales a través de donativos se reunieron 200 mil pesos, además de 30 mil que dio el Municipio de León.

La familia padece el dolor de una tragedia repentina que cambió la vida de Majo, quien este fin de semana iría de viaje a la playa con sus seres queridos.

