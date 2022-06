Familia del hombre acusó que el policía de Purisima del Rincón le rompió las costillas, lo que causó que se le perforara un pulmón

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- Un ciudadano de Purísima del Rincón acusó que un policía municipal lo golpeó severamente cuando lo detuvo y ahora tendrá que someterse a cirugía.

El afectado tiene un pulmón perforado a causa de que le rompieron las costillas. Una familiar del hombre denunció el hecho y presentó la nota médica del hospital donde lo atendieron.

Fue el pasado 21 de mayo que policías siguieron al joven, que se encontraba cerca del tiradero municipal.

En ese contexto, también se dio a conocer de manera extraoficial que aquel día, una persona agredió a elementos de la corporación de Bomberos.

“Él trabaja en el basurero, cuidándole las máquinas al señor que tiene que sacar la tierra. Le cuida las máquinas de noche; lo siguieron los policías, como que ya lo agarraban de bajada”, expresó la señora Imelda, tía del afectado.

“Estaban golpeando a otro y fue a decir que no lo golpearon, entonces, se le dejaron ir, y lo alcanzaron y a puro puntapié. Yo pedí apoyo (al Municipio). Hablé con el director y con el comandante. Y sale con que siempre no, que él no lo golpeó. El pulmón se le infectó y tiene pus. Estaba propenso a que le diera un paro cardiaco”, comentó.

Agregó que la hermana del hombre es la que se ha encargado de cuidar y comprarle medicinas debido a que el dolor es fuerte. También aseguró que ya puso una denuncia ante el Ministerio Público por el caso.

Inician investigaciones

Fotos: Jonathan Juárez

El secretario del Ayuntamiento, José Benjamín Rodríguez Cruz, manifestó que por parte de la Administración se iniciaron investigaciones a través del área de Asuntos Internos, para dar seguimiento al video publicado en redes sociales. En este no se aprecia ninguna agresión en el momento que trascurre.

“No obstante, familiar de una persona, ha manifestado que existe una denuncia ante la Fiscalía por el actuar de un elemento de policía y, ateniendo a dicha denuncia, el municipio ha rendido la información que la he sido requerida”, dijo.

“En su momento se atenderá lo que determine la autoridad correspondiente, al igual de lo que resulte de la indagatoria que está realizando el área de Asuntos Internos”.

