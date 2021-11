Nayeli García

Irapuato.- La asociación Planeta Cuatro se deslindó del convenio firmado por Ágora Cultura Ambiental. Argumentaron que el amparo para defender el Parque Irekua no estaba ganado y dejaron la responsabilidad de la construcción o no de la Torre de Especialidades del Hospital General al Gobierno municipal y estatal.

Esto, ante las críticas que desencadenó la decisión de las ambientalistas de desistir al amparo entre los simpatizantes ambientalistas, quienes se han expresado decepcionados del convenio firmado con el Municipio y acusan a los grupos ecologistas de haberse vendido con el Gobierno Municipal.

A través de su perfil, Planeta Cuatro —que ha sido blanco de las críticas— aclaró:

“Planeta cuatro no estuvo en las negociaciones, no fue quién quitó el amparo, Planeta Cuatro apoyó el amparo (…) cuando nos dimos cuenta del convenio teníamos dos opciones: una era meter otro amparo y luego esperar a que se diera el fallo a nuestro favor y el famoso dinero que esperaba ansioso el gobernador. Muy probablemente con otro amparo lo perderían, eso sería la consecuencia: perder el dinero y el convenio”.

Leticia Ochoa pidió a la ciudadanía no dedicarse a acusar a su compañera (Paulina Uribe Morín, de Ágora Ambiental) que se vendió ni a juzgarla porque le dieron empleo, pues tales comentarios no llevarán a ningún lado.

Por el contrario llamó a la sociedad a formar un frente común e ir a los ‘Miércoles Ciudadanos’ a exigirle a la alcaldesa Lorena Alfaro cumplir el convenio y hacer efectiva la donación de los 7 mil metros cuadrados del Gobierno del estado y los 5 mil que pondría el Gobierno Municipal.

“Nosotros nos deslindamos de Ágora desde hace mucho tiempo, sólo nos unimos cuando hay problemas, pero somos dos agrupaciones diferentes. Nosotros tenemos muchísimo trabajo y no queremos estar en este tipo de comentarios (…) tenemos distintas posturas, nosotros no vamos pelear entre nosotros y aunque le hayan dado empleo a Paulina, yo personalmente no la juzgo ni nada, pero ya es responsabilidad de ella portarse bien como es responsabilidad de ustedes ser ciudadanos y no solo que presionemos en estas redes, sino que nos apoyen en otras cosas, porque a la hora de manifestarnos estamos solas”, puntualizó Leticia Ochoa.

Aseguró que no hay conflicto entre los grupos ambientalistas y recordó que Planeta Cuatro siempre estuvo a favor de la torre médica, pero se quería que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hiciera las cosas bien, con planeación y no como las hizo y que ahora, dijo, se va a salir con la suya.

“No fue un acto de fe”

Por su parte, Paulina Uribe a través de un Podcast explicó que no era seguro ganar el amparo, por lo que después de mucho pensar y reflexionar decidieron sentarse a negociar con las autoridades, lo cual no fue un acto de fe, pero sí señaló que es desgastante estar luchando por un amparo cuando están solas.

“Elegimos lo que era más conveniente para la ciudad, haciendo un recuento de los casos que hemos trabajado y los posibles escenarios. Es lamentable entender que el amparo no estaba ganado, el acuerdo como se está haciendo, ahora es transparente, público, para que la sociedad pueda exigir su cumplimiento. No fue una parte accediendo, sino dos partes comprometiéndose”, dijo.

Cabe recordar que el amparo buscaba evitar la donación del terreno, acción que fue concretada antes que se interpusiera el amparo, pues desde diciembre del 2020 fue aprobado por el Ayuntamiento y el propio secretario de Salud, Daniel Díaz comentó que el terreno ya era propiedad de Gobierno del Estado.

