El regidor panista Carlos Alejandro Chávez realizó una solicitud por escrito a Alejandro Navarro para que retire inmediatamente la atracción

María Espino

Guanajuato.- Carlos Alejandro Chávez, regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guanajuato y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación municipal, se pronunció en contra de la instalación y permanencia de la rueda de la fortuna en la Plaza de la Paz, y solicitó por escrito al presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, el retiro inmediato del juego mecánico.

“Solicitud de retiro inmediato de rueda de la fortuna en Plaza de La Paz. Lo he solicitado al Presidente Municipal, pues quien tiene las competencias para aprobar el permiso es el Ayuntamiento, cosa que no ha sucedido. Estoy a favor del entretenimiento de los guanajuatenses y de la reactivación económica, pero no a costa de la imagen urbana ni contraviniendo reglamentos que hemos protestado cumplir y hacer cumplir. ¡Que se quite la rueda de la fortuna de Plaza de la Paz!”, dijo el regidor en sus redes sociales.

Lee también: Guanajuato capital: rueda de la fortuna sí tiene permiso de Protección Civil

Piden retirar la rueda de la fortuna de inmediato

El panista también hizo público el documento dirigido a Alejandro Navarro. Este fue ingresado a la Secretaria Particular del Presidente municipal y a la Secretaria del Ayuntamiento. Pide retirar la rueda de la fortuna de inmediato, toda vez que el asunto no pasó por el Ayuntamiento ni por la Comisión.

“Por medio de la presente y en calidad de regidor del Ayuntamiento de Guanajuato y Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación y con base en el artículo 78 de la Ley Orgánica municipal que otorga a los regidores las atribuciones de vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento y cumplir las funciones correspondientes a su cargo y las inherentes a las comisiones de que formen parte, informando al Ayuntamiento de sus gestiones, expongo la siguiente situación observada y solicitó acciones inmediatas para remediar el tema”, se lee en el documento fechado de recibido por la autoridad municipal este martes.

La imagen publicada por el regidor Carlos Alejandro Chávez. Foto: Especial

El regidor cuestionó duramente la metodología para aprobar la instalación de la rueda de la fortuna.

“¿Quién expidió el permiso y con qué facultades? ¿Si existió un dictamen de protección civil previo a que los ciudadanos que utilizaron el día domingo por el servicio? ¿Y el impacto a la imagen urbana al estar en el corazón de la ciudad con nombramiento de Patrimonio?”, escribió.

Acusan a Navarro de actuar sin aval del Ayuntamiento

Además apuntó que la Plaza de La Paz es Área Tipo I. Esto quiere decir que, de acuerdo al Reglamento, está prohibida la actividad comercial a excepción de eventos y fiestas tradicionales; aunque con autorización previa del Ayuntamiento.

“Es facultad de la Secretaria del Ayuntamiento someter para acuerdo del Ayuntamiento las solicitudes relativas al área tipo II y las excepciones previstas para el área tipo I; y a la fecha no ha sido sometido el punto a discusión”, precisó.

1 de 2

También señala que en los puentes, plazas o áreas consideradas con valor patrimonial, no se permite la ocupación de vía pública con comercio que provoque deterioro de los materiales existentes, cargas excesivas, concentración de personas, horadaciones o perforaciones, suciedad, humos, grasas o cualquier tipo de actividad que implique mantenimiento especializado para su limpieza o conservación.

Te puede interesar: INAH da 48 horas para entregar el proyecto de la rueda de la fortuna en Guanajuato

“Por lo anterior expuesto solicito que sea retirada inmediatamente dicha rueda de la fortuna; y el permisionario deje en las mismas condiciones en que encontró antes desinstalarse. Estoy de acuerdo que se den las opciones a los guanajuatenses para su entretenimiento y diversión durante los festejos de esta semana; por lo que no tendría ningún inconveniente que fuera colocada en otro lugar siempre y cuando se cumpla con los reglamentos en la materia”, finalizó Carlos Chávez.

Quizás te interese:

JRP