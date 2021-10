Redacción

A través del portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, emitió un comunicado en el que se exhorta a los ciudadanos alemanes a no viajar a varias partes de México, entre las que se encuentra Guanajuato, esto por motivos de inseguridad.

Alemania se ha sumado a los países que han emitido algún tipo de alerta para viajar no solo al país, sino a la entidad, esto después de los recientes hechos violentos que han ocurrido en el estado. Por medio de un comunicado, las autoridades de ese país, piden “encarecidamente” no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y recomiendan no viajar a Guanajuato y Zacatecas, lo anterior, a consecuencia del incremento del índice delictivo y ataques propiciados por el crimen organizado, en los que ha habido víctimas mortales originarias de Alemania.

Foto: archivo

“Los delitos violentos están a la orden del día. Cada vez se llevan a cabo más en lugares céntricos y a plena luz del día, pero especialmente de noche en las proximidades de discotecas, bares y restaurantes. Esto también puede dañar a los transeúntes. Los delitos más comunes son hurtos, atracos y secuestros rápidos. Las fuerzas policiales o el personal de seguridad uniformado o los delincuentes que fingen serlo pueden, en principio, estar implicados en delitos”, dice el comunicado.

En el mismo portal, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, menciona que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), México está clasificado como zona de alto riesgo de contagios de Covid-19, por lo que también solicitan evitar los viajes turísticos.

“Las autoridades sanitarias mexicanas actualmente no exigen certificado de salud ni resultados de pruebas. No se proporcionan medidas de cuarentena”.

Foto: Cristina Muñoz.

Además, en el portal se hacen otras recomendaciones como: