Cuca Domínguez

Salamanca .- Los petroleros salmantinos están molestos porque el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, regaló motobombas a los municipios que tienen instalaciones petroleras, mientras que en el caso de la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor’ de las 7 motobombas apenas 1 funciona. Mientras el sindicato y Pemex, en sendos comunicados fijaron sus posturas sobre las carencias y cómo las van resolviendo.

La inconformidad de los petroleros salmantinos del área de contra incendios se dio a conocer luego de que el Director General entregó las motobombas a municipios que no las ocupan. En el caso de Salamanca, no tienen un área de bomberos. Se apoyan en una corporación que no depende del municipio.

“No tienen personal capacitado para operar una motobomba. En Pemex son candil de la calle oscuridad de la casa. Ojalá que pudieran revisar hacia adentro porque, de ocurrir algo adentro, los bomberos externos no podrán entrar a las instalaciones federales porque no es lo mismo apagar incendios de pastizales que incendios en plantas o de químicos”, precisaron.

Los petroleros salmantinos denunciaron desde la marcha que realizaron el 26 de abril, las carencias de equipos personales; falta de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos; plantas de proceso. Entre ellos, alertaron sobre la falta equipo como la motobombas de contra incendio que a casi dos meses de hacerlo público, no han sido atendidas.

Resaltan basificación en la empresa

Pemex difundió en un comunicado de prensa la entrega de vestuario y calzado a los trabajadores, se han distribuido al día de hoy 177 mil prendas a más de 29 mil trabajadores. Se espera cubrir la totalidad en el mes de agosto.

Mientras tanto, respecto a la basificación, se privilegiará la antigüedad y las funciones estratégicas de los trabajadores transitorios; muchos de los cuales tienen más de 20 años prestando sus servicios sin haber alcanzado estabilidad laboral.

Foto: Cuca Domínguez

Este proceso inició en días pasados, aceptando las solicitudes de jubilación de quienes han cumplido con la edad y años de servicio requeridos, así como con la aplicación de ascensos por escalafón. Ello libera las plazas a pie de rama para la basificación, para cualquier duda Pemex puso a disposición de todos los trabajadores el sitio web www.pemex.com/gentepemex y la aplicación para teléfonos móviles ‘Pemex Asiste’; ahí se encuentra toda la información mencionada y se puede hacer de forma directa, sin intermediarios, sus trámites y consultas.

STPRM denuncia faltas en el contrato Colectivo de Trabajo

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) precisó y reiteró que se incumple el contrato Colectivo de Trabajo, porque sigue faltando medicamentos e insumos médicos; dotación de ropa de trabajo; calzado y equipo de protección personal; así como la llamada basificación del personal transitorio, entre otros.

En una mesa de diálogo, la empresa ha reconocido los rezagos, incumplimientos y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, lo que sin duda permitirá corregirlos y subsanarlos.

Como primeros resultados el 9 de junio, se estableció un programa para atender las más de 5,500 observaciones de seguridad que se tienen levantadas por las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial, dando prioridad a los considerados de criticidad I y II.

Respecto a la cobertura de plazas, Pemex ha incumplido sistemáticamente las Cláusulas 4, 5 y 6 del Contrato Colectivo de Trabajo. Esto al no permitir llevar a cabo la cobertura de las estructuras autorizadas, aquí el personal transitorio con mayor tiempo laborado sea propuesto en términos del Estatuto Sindical en la cobertura de vacantes.