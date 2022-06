El presidente de la Asociación de hoteles y moteles de Salamanca dijo que se tiene una buena proyección para este año

Cuca Domínguez

Salamanca .- Andrea Gámez, presidente de la Asociación de hoteles y moteles de Salamanca, confirmó que este sector se ha visto muy dañado por la pandemia.

“Venimos de una situación muy crítica, pero esperamos tener muchas mejoras en este 2022. Por ello es que no hemos dejado de trabajar. Seguimos con el mismo impulso para tener aumentar la prestación de este servicio”, precisó.

El presidente de la Asociación de hoteles y moteles de Salamanca dijo que se tiene una buena proyección para este año y se espera que así siga.

No te pierdas: Tras hechos violentos, Diego Sinhue promete reforzar seguridad afuera de las escuelas

“Hasta ahora el porcentaje de ocupación no es el que quisiéramos, pero ya es un aliento para todos los hoteleros. Ya hay trabajo y eso es importante. A diferencia del año pasado en esta misma fecha, que de inicio no se tenía nada; a diferencia de este momento que ya se cuenta con trabajo y la de va creciendo. Actualmente andamos alrededor del 20, 25%, variando fin de semana más bajo, entre semana más alto, pero más o menos ese es el porcentaje. Además, los hoteles no están trabajando a toda su capacidad, si cerraron algunos, entre 2 o 3, otros están registrando recuperación poco a poco, porque es costoso la operatividad de un hotel”, aseguró.

Foto: Cuca Domínguez

Dejaron habitaciones sin usar

Andrea Gámez admitió que, mientras la demanda de este servicio bajó, se dejó de dar mantenimiento por suspensión de actividades. También se dejaron de utilizar algunas habitaciones.

No obstante, hay confianza que el mantenimiento que necesitan se les dará en su momento cuando sean requeridos. No se puede solo darles mantenimiento cuando no se tiene el ingreso. Admitió que en este momento los hoteleros no tienen recursos para realizar mantenimiento.

Por si no lo viste: Luego de la tragedia llega ejército a comunidad de Barrón para reforzar seguridad

“Es difícil que contemos con el recurso porque la actividad se paralizó. Esperamos que se vengan muy buenas oportunidades para Salamanca y estamos trabajando en ello”, dijo.

Finalmente dijo que se retomaran las actividades y proyectos pendientes para impulsar el sector y que por la pandemia se pausaron porque no eran prioridad en el sector.

Lee también: