De acuerdo con un médico surcoreano las personas que han permanecido sin enfermarse de Covid, podrían no tener amigos

Corea del Sur.-Pese a los constantes brotes y repuntes de Covid-19 hay personas que todavía no se ha contagiado. Las razones son variadas y si tú no te has enfermado, una de esas razones poría ser que no tienes amigos, esto según un médico surcoreano.

The Korea Herald informó que el pasado 16 de marzo, Ma Sang-hyuk, vicepresidente de la Sociedad Coreana de Vacunas publicó en Fcebook que “los adultos que aún no han sido infectados con Covid-19 son aquellos que tienen problemas interpersonales”.

Lo que quiere decir que podría estas personas podrían haber escapado a la enfermdad debido a que se tomaron muy enserio el aislamiento social. Como era de esperarse el comentario del experto generó gran controversia

“No tengo gran interés en socializar. Menos aún ahora…No significa necesariamente que sea un problema interpersonal”, respondió una usuaria al especialista.

Después del alboroto causado, Sang-hyuk eliminó la publicación u explicó a sitio de noticias coreano, Daily que solo era un comentario “metafórico” y que habría sido malinterpretado

“Hacía énfasis en lo difícil que es para cualquiera evitar el virus en una situación en la que hay un alto índice de casos confirmados en la zona”, dijo el médico.

Ma realizó el post cuando la cifras diarias de Covid-19 superaba los 400 mil casos, y los pacientes críticos y las muertes alcanzaban niveles récord. Una semana después de TKH señala que la cifra de contagios ascendió a 9.93 millones de casos.

En el pasado el médico también ha abogado para que que el gobierno se centre en los tratamientos para combatir la enfermedad, en lugar de fortalecer las medidas de distanciamiento. “Es lamentable para quienes se están muriendo de COVID-19, pero también debemos pensar en las personas que no pueden ir al hospital aunque estén enfermas y sufran de miedo y dolor en casa”, explicó.

Al igual que Ma, el pasado 6 de febrero la especialista mexicana en enfermedades infecciosas Brenda Crabtree señaló que si no tenías amigos infectados en este momento, era porque en realidad no tienes amigos, escribió en Twitter.

